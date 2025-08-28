Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Stylish Aaliyah Massaid Saat Menggendong Anak

Aira Cecilia , Jurnalis-Kamis, 28 Agustus 2025 |13:10 WIB
Potret Stylish Aaliyah Massaid Saat Menggendong Anak
Potret Stylish Aaliyah Massaid Saat Menggendong Anak (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Potret stylish Aaliyah Massaid saat menggendong anak. Baru-baru ini, potret dirinya saat menggendong seorang anak beredar luas di media sosial dan langsung ramai diperbincangkan. Aaliyah tampil begitu stylish dengan outfit kasual yang tetap terlihat chic dan effortless.

Kehangatan interaksi Aaliyah bersama sang anak berpadu serasi dengan penampilannya yang fashionable, membuat banyak netizen menilai dirinya memiliki pesona alami seorang kakak sekaligus calon ibu muda. Tak heran jika unggahan itu menuai pujian.

aaliyah

“Aal setelah menikah dan punya anak jadi makin cantik,” tulis akun @thi**

“Semenjak jadi ibu, auranya makin cantik dan elegan,” tulis akun @ais**

“Aaliyah definisi tumblr girl, even sudah jadi mama muda,” tulis akun @she**

Dalam setiap postingan bersama anak kecil yang digendongnya, Aaliyah Massaid selalu terlihat dressed well dengan gaya busana yang effortless namun tetap fashionable. Ia mampu memadukan outfit kasual sehari-hari menjadi tampilan yang stylish tanpa kesan berlebihan. Mulai dari pilihan atasan yang simple, celana yang nyaman, hingga pemilihan aksesoris yang pas, semuanya mencerminkan selera fashion Aaliyah yang modern dan kekinian.

aaliyah

Menariknya, Istri Thariq Halilintar itu tidak pernah terlihat berusaha terlalu keras dalam penampilannya. Justru dengan gaya yang natural, ia semakin memancarkan auranya. Kehangatan interaksinya dengan sang anak semakin melengkapi citra dirinya sebagai sosok muda yang tidak hanya fashionable, tetapi juga penuh kasih sayang.

 

