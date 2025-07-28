Potret Romantis Ulang Tahun Pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid di Bali

POTRET romantis ulang tahun pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid di Bali. Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid baru saja merayakan tahun pertama kebersamaan mereka sebagai suami istri.

Dilansir dari Instagram pribadinya Thariq @thariqhalilintar, Senin (28/7/2025) pasangan ini, yang resmi menikah pada 26 Juli 2024, memilih Pulau Dewata, Bali, sebagai destinasi istimewa untuk mengabadikan momen romantis tersebut pada 26 Juli 2025. Perayaan ini sekaligus menjadi liburan pertama Aaliyah setelah melahirkan buah hati mereka, Baby Arash.

Thariq Halilintar secara khusus menyiapkan makan malam romantis yang mewah hanya berdua bersama Aaliyah Massaid. Ia bahkan menyewa satu rooftop penuh di Bali untuk menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi sang istri tercinta. Suasana Bali yang eksotis dan asri menjadi latar belakang sempurna bagi perayaan intim ini.

Dekorasi dirancang sangat memukau, dengan ratusan lilin yang menyala di area makan, menciptakan kesan mewah sekaligus romantis. Bunga-bunga segar bertaburan menghiasi lantai, menambah nuansa keintiman dan kehangatan di tengah lanskap alam Bali yang menenangkan. Meja makan juga dilengkapi dengan lilin-lilin yang memancarkan cahaya lembut, kian memperkuat atmosfer romantis tersebut.

Momen makan malam romantis di Bali ini ternyata juga menjadi saksi kejutan manis yang disiapkan Thariq Halilintar untuk Aaliyah. Sebagai hadiah pertama, Thariq memberikan sebuah buket bunga cantik kepada Aaliyah, yang disambut dengan senyum bahagia oleh sang istri.