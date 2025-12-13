Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

5 Dampak Buruk Membandingkan Anak dengan Orang Lain

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |17:14 WIB
5 Dampak Buruk Membandingkan Anak dengan Orang Lain
5 Dampak Buruk Membandingkan Anak dengan Orang Lain (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 5 dampak buruk membandingkan anak dengan orang lain. Tak dipungkiri, masih banyak orang tua saat menasihati anaknya pernah membandingkan dengan anak orang lain. Meski sering dianggap wajar, kebiasaan membanding-bandingkan anak baik dengan anak lain maupun saudara sendiri ternyata dapat menimbulkan dampak buruk bagi perkembangan mental dan emosional anak.

Berikut lima kemungkinan terburuk yang dapat terjadi jika orang tua sering membandingkan anak: 

1. Sering Berpikir Negatif

Pada awalnya, anak mungkin terpacu untuk menjadi lebih baik. Namun, jika orang tua tidak pernah mengapresiasi usaha anak dan terus membandingkannya dengan orang lain, anak akan merasa tidak pernah cukup baik.

Anak pun sulit merasa bangga atau puas terhadap pencapaiannya sendiri. Lama-kelamaan, pikiran negatif akan muncul, seperti merasa tidak akan pernah sukses, cemas berlebihan, dan takut gagal. Akibatnya, kepercayaan diri anak menurun dan kondisi mentalnya semakin terpuruk.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tips Parenting Anak Parenting
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/629/3195920/parenting-rYSj_large.jpg
Ini Tanda-Tanda Anak Jadi Korban Child Grooming dan Dampak Bahayanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/612/3195881/parenting-SqUn_large.jpg
Cara Mencegah dan Mengatasi Child Grooming yang Wajib Diketahui Orangtua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/612/3195729/meutya-ZUE3_large.jpg
Menteri Meutya Ingatkan Orangtua Lindungi Anak dari Penipuan Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/629/3193305/sheila-6ioE_large.jpg
Jujur ke Anak, Sheila Marcia Akui Soal Kesalahan Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/629/3192999/gadget-7bUA_large.jpg
Waspada Anak Kecanduan Gadget saat Liburan Sekolah, Ini Tips Mencegahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/629/3191013/ibu-DJw5_large.jpg
Mengenal Mother Wound dan Cara Mengatasinya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement