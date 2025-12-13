5 Dampak Buruk Membandingkan Anak dengan Orang Lain

JAKARTA - 5 dampak buruk membandingkan anak dengan orang lain. Tak dipungkiri, masih banyak orang tua saat menasihati anaknya pernah membandingkan dengan anak orang lain. Meski sering dianggap wajar, kebiasaan membanding-bandingkan anak baik dengan anak lain maupun saudara sendiri ternyata dapat menimbulkan dampak buruk bagi perkembangan mental dan emosional anak.

Berikut lima kemungkinan terburuk yang dapat terjadi jika orang tua sering membandingkan anak:

1. Sering Berpikir Negatif

Pada awalnya, anak mungkin terpacu untuk menjadi lebih baik. Namun, jika orang tua tidak pernah mengapresiasi usaha anak dan terus membandingkannya dengan orang lain, anak akan merasa tidak pernah cukup baik.

Anak pun sulit merasa bangga atau puas terhadap pencapaiannya sendiri. Lama-kelamaan, pikiran negatif akan muncul, seperti merasa tidak akan pernah sukses, cemas berlebihan, dan takut gagal. Akibatnya, kepercayaan diri anak menurun dan kondisi mentalnya semakin terpuruk.