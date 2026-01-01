Waspada Anak Kecanduan Gadget saat Liburan Sekolah, Ini Tips Mencegahnya

Waspada Anak Kecanduan Gadget saat Liburan Sekolah, Ini Tips Mencegahnya (Foto: Freepik)

JAKARTA – Orangtua perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap penggunaan gadget pada anak selama libur sekolah. Tanpa pengawasan yang tepat, kebiasaan bermain gadget secara berlebihan dapat memicu kecanduan yang berlanjut hingga masa sekolah kembali dimulai.

Di era digital, gadget memang sulit dipisahkan dari kehidupan anak-anak. Namun, penggunaan tanpa batas justru dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik, perkembangan emosi, hingga kemampuan sosial anak. Karena itu, peran orangtua dalam mengatur dan mengawasi screen time menjadi sangat penting.

Berikut sejumlah tips mencegah kecanduan gadget pada anak, melansir Innovative Learning Center:

1. Batasi waktu penggunaan gadget



Orangtua disarankan membatasi durasi penggunaan gadget sesuai usia anak. American Academy of Pediatrics (2013) dan Canadian Paediatric Society (2010) memberikan panduan sebagai berikut:

Anak di bawah 2 tahun: tidak dianjurkan menggunakan gadget, termasuk TV, ponsel, dan tablet.

Usia 2–4 tahun: kurang dari satu jam per hari.

Usia 5 tahun ke atas: maksimal dua jam per hari untuk keperluan hiburan, di luar aktivitas belajar.

2. Buat jadwal yang jelas