Belum Genap Sebulan Melahirkan Aaliyah Massaid Sudah Kembali Nge-Gym, Netizen: Ngilu!

JAKARTA - Aaliyah Massaid kembali mencuri perhatian warganet. Belum genap satu bulan pasca melahirkan anak pertamanya, istri dari Thariq Halilintar ini sudah kembali berolahraga di gym.

Penampilannya yang tetap energik dan bugar pun menuai pujian sekaligus perdebatan hangat di media sosial.

Dalam unggahan Instagram Story yang kemudian diunggah ulang oleh beberapa akun gosip dan fanbase, Aaliyah tampak melakukan latihan angkat beban sambil duduk di atas gym ball.

Ia mengenakan pakaian olahraga serba hitam yang memperlihatkan bentuk tubuhnya yang tetap proporsional. Tanpa riasan, Aaliyah tampil percaya diri dengan bare face yang segar dan glowing.

“Sexy mama is back,” tulis seorang teman yang merekam aktivitas olahraga Aaliyah.

Tak lama setelah itu, akun Instagram @pembasmi.kehaluan.reall mengunggah kolase potret Aaliyah tengah berolahraga itu.

Sebagai informasi, Aaliyah diketahui melahirkan anak pertamanya, seorang bayi laki-laki bernama Arash, pada 13 Juni 2025 lalu lewat proses operasi caesar.

Artinya, saat ia mulai aktif kembali berolahraga di gym, usia Arash belum genap 30 hari.

Menanggapi rasa penasaran publik, Aaliyah pun menjelaskan bahwa dirinya sudah lebih dulu memeriksakan kondisi tubuh ke dokter sebelum memutuskan kembali berolahraga.

“Kemarin check up dokter katanya udah boleh olahraga apapun asal tetap hati-hati, nggak langsung forsir. Yeyyy!” tulis Aaliyah.

Seolah sudah mengantisipasi komentar miring, Aaliyah menambahkan, “Jadi sebelum ada yang komen nih ya, udah boleh mau tennis, padel, gym, golf, bebazzz.”

Seperti biasa, netizen tetap terbagi dua kubu. Di kolom komentar, sebagian besar memuji semangat dan konsistensi Aaliyah dalam menjaga kebugaran pasca persalinan. Namun tak sedikit pula yang melayangkan kritik.