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Taylor Swift Ungkap Alasan Tak Pakai Bridesmaids di Pernikahannya

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |17:05 WIB
Taylor Swift Ungkap Alasan Tak Pakai Bridesmaids di Pernikahannya
Taylor Swift. (Foto: dok Instagram/taylorswift)
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JAKARTA - Pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce masih menjadi perbincangan publik. Setelah resmi menjadi pasangan suami istri pada Jumat (3/7/2026), berbagai fakta tentang pernikahan mereka dikuliti para penggemar.

Di balik kemewahan acara tersebut, ada satu keputusan yang justru mencuri perhatian. Taylor memilih tidak memiliki bridesmaids atau pengiring pengantin perempuan.

Dikutip dari People, penyanyi berusia 36 tahun itu sengaja meninggalkan tradisi yang biasa dilakukan dalam pernikahan khususnya para publik figur. Tak tampak didampingi sahabat-sahabat dekatnya di altar, Taylor hanya menunjuk sang adik, Austin Swift, sebagai Man of Honor.

Sementara sang mempelai pria, Travis Kelce didampingi kakaknya, Jason Kelce, sebagai Best Man. Keputusan tersebut cukup mengejutkan mengingat Taylor dikenal memiliki lingkaran pertemanan yang luas. 

Selama bertahun-tahun, ia bersahabat dengan banyak selebritas, mulai dari Selena Gomez, Gigi Hadid, hingga Sabrina Carpenter. Namun, ada alasan di balik keputusan itu.

Taylor tidak ingin memilih beberapa orang dan membuat sahabat lainnya merasa dibedakan.

“Taylor tidak ingin ada perasaan seseorang lebih penting dari yang lain,” ujar sumber tersebut. 

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