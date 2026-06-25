Deretan WAGs Pesepakbola Bintang yang Curi Perhatian di Tribun Piala Dunia 2026

PIALA Dunia 2026 tak hanya menyajikan aksi para pemain terbaik dunia di atas lapangan. Di luar pertandingan, sorotan publik juga tertuju pada para WAGs (wives and girlfriends), sebutan untuk istri atau kekasih pesepakbola yang setia memberikan dukungan langsung dari tribun stadion.

Sejumlah pasangan pemain top dunia terlihat hadir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko untuk menyaksikan perjuangan orang-orang terkasih mereka. Kehadiran mereka pun tak kalah mencuri perhatian berkat gaya fashion, popularitas di media sosial, hingga kisah cinta yang menarik untuk diikuti.

Berikut 6 WAGs Pesepakbola Bintang yang Curi Perhatian di Tribun Piala Dunia 2026:

1. Antonella Roccuzzo

Pertama, ada Antonella Roccuzzo. Dia terlihat selalu mendampingi Lionel Messi saat bertanding di Piala Dunia 2026. Dalam unggahannya di Instagram, dia hadir bersama ketiga anaknya di tribun penonton saat Argentina melakoni 2 laga di fase grup melawan Aljazair dan Austria.

Di dua laga itu, Messi sendiri diketahui tampil ciamik hingga total sudah cetak 5 gol. Antonella pun tampil menawan dalam balutan jersey Timnas Argentina bernomor punggung 10 milik Messi.

2. Bruna Biancardi

Kemudian, ada Bruna Biancardi. Dia diketahui merupakan tambatan hati dari bintang Timnas Brasil, yakni Neymar Jr.

Bruna juga turut saksikan laga-laga Brasil di Piala Dunia 2026 bersama buah hatinya. Dia tampil menawan dalam balutan atasan mini berwarna putih dan celana pendek hitam.

3. Katie Goodland

Di urutan ketiga, ada Katie Goodland. Dia merupakan istri dari mesin gol Timnas Inggris, yakni Harry Kane.

Katie turut terbang ke Amerika Serikat untuk saksikan aksi The Three Lions -julukan Timnas Inggris. Betul saja, berkat dukungannya, Kane tampil makin gacor hingga menyabet status man of the match di laga kontra Kroasia.