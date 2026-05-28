Atta dan Aurel Libatkan Anak saat Berkurban, Ajarkan Makna Berbagi Sejak Dini

JAKARTA -Momen Iduladha dimanfaatkan pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah untuk mengenalkan nilai berbagi kepada anak-anak mereka.Tahun ini, Atta mengajak Ameena ikut menyaksikan proses kurban agar sang putri memahami makna kepedulian dan berbagi sejak usia dini.

Atta mengaku telah menjelaskan kepada Ameena mengenai arti berkurban dan pentingnya membantu sesama. Menurutnya, pendidikan tentang nilai sosial dan keagamaan perlu ditanamkan sejak kecil.

“Ya ngajarin anak, tadi suruh baca niat. Kita pengen ngajarin anak-anak dari kecil udah berkurban, berbagi, peduli sama sekitar,” ujar Atta Halilintar di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Ia juga berharap Ameena dan Azura tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga membawa manfaat bagi lingkungan sekitar.