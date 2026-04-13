Alasan Atta Halilintar Larang Ameena Pakai Baju Seksi: Dia Masih Kecil!

JAKARTA - YouTuber Atta Halilintar secara tegas melarang putri pertamanya, Ameena, mengenakan pakaian seksi ketika akan pergi berlibur ke Bali.

Diakui suami Aurel Hermansyah ini bahwa keinginan Ameena muncul setelah sering melihat penampilan artis Korea di layar.

"Mungkin dia pernah sering nonton artis Korea gitu nyanyi. Terus dia bilang, 'Pengen dong, Pa, kayak gitu' (sambil menunjuk celana pendek)," cerita Atta di Kuningan, Jakarta Selatan belum lama ini.

Atta menegaskan bahwa dirinya bukan melarang secara keras, melainkan lewat penjelasan yang lebih lembut.

"Ya bukan ngelarang gimana sih, cuma ngasih tahu kan dia masih kecil. Aku bilang, 'Kan masih kecil', gitu aja sih. Sebagai ayah aja lah," jelas Atta.