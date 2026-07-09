5 Rekomendasi Tas Ransel Wanita Brand Lokal untuk Kerja dan Kuliah

JAKARTA - Mencari tas ransel atau backpack yang tepat untuk kebutuhan kerja dan kuliah terkadang menjadi tantangan tersendiri. Tas tersebut tidak hanya harus tangguh dan memiliki kompartemen yang aman untuk menyimpan laptop, tetapi juga harus memiliki desain yang menunjang penampilan sehari-hari.

Nah, saat ini banyak brand lokal yang menawarkan tas ransel wanita berkualitas tinggi dengan desain yang berkarakter. Berikut adalah lima rekomendasi brand tas ransel lokal yang fungsional sekaligus siap melengkapi gaya harian.

Rekomendasi Tas Ransel Brand Lokal

1. Exsport

(Kisaran Harga: Rp189.000 – Rp1.200.000)

Sebagai brand lokal yang legendaris, Exsport tak pernah kehilangan pesonanya. Untuk gaya yang klasik, seri seperti Exsport Classic 1979 Backpack bisa menjadi pilihan utama.

Desain siluetnya yang tidak lekang oleh waktu memberikan sentuhan retro yang sangat pas dipadukan dengan gaya vintage atau tata busana ala era 90-an. Selain tampilannya yang santai namun tetap effortlessly cool, tas ini terbukti tahan banting dan memiliki kompartemen yang cukup luas untuk memuat laptop maupun buku kuliah yang tebal.

2. Esgotado