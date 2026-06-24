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Potret Adhisty Zara Rayakan Ulang Tahun Ke-23, Pamer Baby Bump!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |23:05 WIB
Potret Adhisty Zara Rayakan Ulang Tahun Ke-23, Pamer Baby Bump!
Adhisty Zara pamer baby bump. (Foto: Instagram/@zaraadhsty)
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ARTIS Adhisty Zara kembali curi perhatian. Kali ini, dia jadi sorotan kala merayakan ulang tahun ke-23.

Dalam momen sukacita itu, Zara juga turut memamerkan baby bump yang makin membesar. Unggahannya langsung banjir komentar dari kerabat dan juga para penggemar.

Adhisty Zara

1. Rayakan Ulang Tahun Ke-23

Ya, Adhisty Zara baru saja merayakan ulang tahun ke-23 pada 21 Juni 2026. Perayaan ulang tahun digelar keluarga Zara.

Dalam unggahan di Instagram Zara, dia tampil menawan dalam balutan dress mini berkelir biru. Rambut Zara di-style agak berbeda dengan gaya keriting panjang.

Adhisty Zara

Dalam perayaan tersebut, Zara terlihat mendapatkan kejutan ulang tahun dari sang suami, Abdullah Tsaqib. Dekorasi dalam acara tersebut bernuansa pink yang lembut dan feminin.

Ekspresi bahagia pun tampak jelas saat ia menikmati momen spesial bersama keluarga. Tak lupa, sahabat terdekat juga hadir.

 

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