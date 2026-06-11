Profil dan Potret Cita Citata yang Dirumorkan Cerai dari Didi Mahardika

JAKARTA – Nama pedangdut Cita Citata kembali menjadi sorotan publik setelah muncul rumor yang menyebut rumah tangganya dengan Didi Mahardika sedang bermasalah. Bahkan, beredar kabar bahwa pelantun Sakitnya Tuh di Sini itu telah mengajukan gugatan cerai terhadap sang suami.

Pemilik nama lengkap Cita Rahayu ini lahir pada 14 Agustus 1994. Ia dikenal sebagai penyanyi dangdut sekaligus aktris yang telah lama berkarier di industri hiburan Tanah Air. Cita merupakan putri dari Herdi Suwito yang berdarah Jawa dan Otih Juariah yang berasal dari Sunda.

Karier Bernyanyi

Bakat menyanyi Cita sudah terlihat sejak kecil. Saat masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar, ia kerap tampil membawakan lagu dangdut dalam berbagai acara hajatan dan resepsi pernikahan.

Menariknya, Cita mengawali karier musiknya sebagai penyanyi jazz. Namun, perjalanan kariernya berubah ketika bergabung dengan Sani Musik Indonesia pada 2014. Sejak saat itu, ia mulai fokus di genre dangdut dan merilis lagu Sakitnya Tuh di Sini yang langsung melejit di pasaran.

Popularitas Cita semakin meningkat berkat sejumlah lagu yang sukses menarik perhatian masyarakat. Salah satunya adalah Goyang Dumang, yang video musiknya masuk dalam daftar video musik terpopuler di Indonesia pada 2015.