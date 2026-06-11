Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil dan Potret Cita Citata yang Dirumorkan Cerai dari Didi Mahardika

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |22:16 WIB
Profil dan Potret Cita Citata yang Dirumorkan Cerai dari Didi Mahardika
Profil dan Potret Cita Citata yang Dirumorkan Cerai dari Didi Mahardika (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Nama pedangdut Cita Citata kembali menjadi sorotan publik setelah muncul rumor yang menyebut rumah tangganya dengan Didi Mahardika sedang bermasalah. Bahkan, beredar kabar bahwa pelantun Sakitnya Tuh di Sini itu telah mengajukan gugatan cerai terhadap sang suami.

Pemilik nama lengkap Cita Rahayu ini lahir pada 14 Agustus 1994. Ia dikenal sebagai penyanyi dangdut sekaligus aktris yang telah lama berkarier di industri hiburan Tanah Air. Cita merupakan putri dari Herdi Suwito yang berdarah Jawa dan Otih Juariah yang berasal dari Sunda.

Karier Bernyanyi

Bakat menyanyi Cita sudah terlihat sejak kecil. Saat masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar, ia kerap tampil membawakan lagu dangdut dalam berbagai acara hajatan dan resepsi pernikahan.

Cita Citata dan Didi Mahardhika

Menariknya, Cita mengawali karier musiknya sebagai penyanyi jazz. Namun, perjalanan kariernya berubah ketika bergabung dengan Sani Musik Indonesia pada 2014. Sejak saat itu, ia mulai fokus di genre dangdut dan merilis lagu Sakitnya Tuh di Sini yang langsung melejit di pasaran.

Popularitas Cita semakin meningkat berkat sejumlah lagu yang sukses menarik perhatian masyarakat. Salah satunya adalah Goyang Dumang, yang video musiknya masuk dalam daftar video musik terpopuler di Indonesia pada 2015.

Cita Citata

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/08/611/2951364/menyesal-hobi-suntik-putih-cita-citata-idap-autoimun-mxq5Qh9WQs.jpg
Menyesal Hobi Suntik Putih, Cita Citata Idap Autoimun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/02/194/2659329/7-potret-cantik-cita-citata-yang-mulai-berhijab-auranya-makin-terpancar-RAynCUt4OM.jpg
7 Potret Cantik Cita Citata yang Mulai Berhijab, Auranya Makin Terpancar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/26/194/2522931/5-gaya-cita-citata-tampil-seksi-pakai-gaun-hijau-bikin-mata-susah-kedip-KgFUL78sZh.jpg
5 Gaya Cita Citata Tampil Seksi Pakai Gaun Hijau Bikin Mata Susah Kedip
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/03/194/2496169/intip-gaya-cita-citata-mejeng-di-las-vegas-trendy-dan-stylish-atvo1GUbuZ.jpg
Intip Gaya Cita Citata Mejeng di Las Vegas, Trendy dan Stylish!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/25/194/2491304/gaya-ootd-cita-citata-keliling-new-york-curi-perhatian-netizen-sederhana-tapi-elegan-LYg9H770AA.jpg
Gaya OOTD Cita Citata Keliling New York Curi Perhatian, Netizen: Sederhana tapi Elegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/20/194/2489036/gaya-cita-citata-dengan-rambut-poni-mirip-lisa-blackpink-liburan-sendiri-ke-new-york-11IfdBAise.jpg
Gaya Cita Citata dengan Rambut Poni Mirip Lisa BLACKPINK, Liburan Sendiri ke New York!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement