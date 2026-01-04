Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Potret Berlibur Desta, Natasha dan Anak-Anak di Korea Selatan

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 04 Januari 2026 |16:22 WIB
Potret Berlibur Desta, Natasha dan Anak-Anak di Korea Selatan
Potret Berlibur Desta, Natasha dan Anak-Anak di Korea Selatan. (Foto: IG desta80s)
A
A
A

JAKARTA – Mantan pasangan selebritas, Desta Mahendra dan Natasha Rizky, kembali menjadi sorotan netizen. Meski tak lagi menjadi pasangan suami istri, Desta dan Natasha tetap kompak dan menjalin hubungan baik.

Baru-baru ini, anggota klub motor The Prediksi itu mengajak anak-anaknya dan Natasha me-remake foto keluarga mereka di Korea Selatan pada tahun 2019 lalu. Tampak senyum bahagia dan canda tawa tetap terpancar di antara mereka.

desta

(Foto: IG desta80s)

Tampak Miguel yang kala itu masih balita kembali berpose serupa dengan sang ayah.

“2019, 2026. Once a family always a family,” tulis Desta di Instagram-nya, @desta80s, Minggu (4/1/2026).

Dalam unggahannya, tampak ia menunjukkan foto lama dan foto terbaru Desta bersama anak-anaknya, Megumi, Miskha, dan Miguel.

 

Halaman:
1 2
      
