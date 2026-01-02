Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Hard Gumay 2026: Perceraian 4 Selebritis hingga Kematian Artis di Dalam Penjara

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |16:05 WIB
Ramalan Hard Gumay 2026: Perceraian 4 Selebritis hingga Kematian Artis di Dalam Penjara
Ramalan Hard Gumay 2026: Perceraian 4 Selebritis hingga Kematian Artis di Dalam Penjara
A
A
A

JAKARTA – Mengulik ramalan Hard Gumay 2026 dari perceraian artis yang makin marak hingga kematian artis di dalam penjara. Peramal Hard Gumay kembali membuat heboh dengan penerawangannya untuk para selebritas di tahun 2026.

Dalam sebuah podcast, Hard Gumay secara terang-terangan menyebut akan ada empat artis yang bercerai di tahun ini. Artisnya sangat terkenal, kata dia, dari kalangan generasi lawas sampai gen Z mengenal keempat sosok artis ini.

"Kalau selebritas yang sangat terkenal yang namanya besar, yang istilah kata itu dari gen lawas sampai gen Z semua kenal, itu empat orang sangat terkenal, semua kalangan tahu," kata dia di podcast Densu, dikutip Jumat (2/1/2026).

Ironinya, keempat perceraian artis ini terjadi karena perselingkuhan. Bahkan satu di antaranya mengalami kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

"Semuanya perselingkuhan, semuanya karena orang ketiga. Satu di antaranya KDRT sampai berdarah-darah, sampai dihujat, gempar," kata dia.

Artis Meninggal

Selain perceraian, dia juga mengungkap akan ada kasus kematian artis yang menghebohkan di tahun 2026. Kasus ini ramai dibicarakan karena sang artis meninggal sebagai narapidana di dalam sebuah penjara.

"Di dalam sebuah jeruji di penjara, katakanlah aku bilang narapidana, bikin kaget karena meninggal dunia di 2026. Selebritas cukup terkenal di dalam penjara, narapidana meninggal di dalam penjara, laki-laki," ucapnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
