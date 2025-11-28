Heboh Video Syur Inara Rusli dan Insanul Fahmi, Eva Manurung Khawatirkan Mental Cucu

JAKARTA - Ibunda Virgoun, Eva Manurung, mengaku sangat khawatir dengan kondisi mental tiga cucunya yang tinggal bersama Inara Rusli. Apalagi setelah heboh video syur Inara Rusli dan Insanul Fahmi terungkap.

Eva tak menampik kabar itu sempat membuatnya syok berat hingga mengalami tremor dan kejang. Padahal sebelumnya, Eva mengira isu ini merupakan berita bohong belaka.

"Kok nora banget sih hoax-nya kayak begini modelannya gitu. Terus yang ini ngomong, adalah kawan-kawan yang di balik saya setiap hari itu kan, 'Enggak, itu bener lho, enggak hoax lho. Soalnya udah kejadian ini begini, begini, begini. Diceritain lah. Udah laporan ke Polda," tutur Eva Manurung di Kawasan Cibubur, Jakarta Timur belum lama ini.

"Terus si itu udah ngomong lho, Dokter Richard udah ngomong gini, gini, gini," sambungnya.

"Ya itulah yang bikin saya kejang-kejang. Saya kemarin tuh sampai tangan saya sampai tremor di sana. Ih bener? Kayak antara mimpi-mimpi dan dari ini, bener apa enggak, kenyataan apa enggak sih gitu. Gitu lho," kata Eva lagi.