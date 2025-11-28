Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Eva Manurung Khawatir Cucunya Jadi Pergunjingan di Sekolah, Imbas Video Syur Inara dan Insanul Fahmi

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |13:05 WIB
Eva Manurung Khawatir Cucunya Jadi Pergunjingan di Sekolah, Imbas Video Syur Inara dan Insanul Fahmi
Eva Manurung Khawatir Cucunya Jadi Pergunjingan di Sekolah, Imbas Kabar Video Syur Inara dan Insanul Fahmi. (Foto: IG Inara)
A
A
A

JAKARTA - Ibunda Virgoun, Eva Manurung, mengaku sangat khawatir dengan kondisi cucunya yang tinggal bersama Inara Rusli. Dikhawatirkan, si cucu menjadi pergunjingan di sekolah. 

Keterkejutan Eva sendiri bukan tanpa alasan. Sebagai nenek dari anak-anak Inara Rusli, ia khawatir mereka mengalami guncangan mental setelah ibundanya ditimpa masalah serius. 

"Yang saya pikirin bukan apa-apa. Yang saya pikirin keluarga saya, cucu-cucu saya yang itu. Kalau yang paling gede itu kan udah gede. Ketika pergi ke sekolah, dia dengar mamanya lagi ngomongin emaknya ini, dia dengar. Gimana ya tuh perasaan cucu saya?" ujar Eva, belum lama ini. 

Eva mengaku miris bila harus melihat cucunya menjadi bahan gunjingan di lingkungan sekolah imbas polemik tersebut. 

"Sakit banget hati saya di sini. Ini hidupku kan peristiwanya enggak kelar-kelar gitu lho. Dari perceraian, kemudian ini, kemudian itu," pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
