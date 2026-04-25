Denise Chariesta Panik Posting Video Anak Mimisan, Netizen Justru Sinis

JAKARTA - Denise Chariesta membagikan video saat anaknya mengalami mimisan. Namun, alih-alih mendapat simpati, unggahan tersebut justru menuai respons sinis dari warganet yang menyoroti cara ia menangani situasi tersebut.

Dalam video yang diunggah melalui akun Threads @denisechariesta91 pada Sabtu (25/4/2026), Denise terlihat panik melihat kondisi anaknya. Ia beberapa kali menanyakan penyebab mimisan sambil merekam sang putra.

“Mimisan guys, tuh. Kenapa mimisan? Ke dokter ya. Kenapa bisa mimisan?” ucap Denise dengan nada panik dalam video.

Ia juga mengaku kebingungan dan meminta saran kepada warganet terkait penanganan pertama saat anak mengalami mimisan.

“Kalau anak mimisan gini gimana, guys? Gue panik nih, auto panik. Gue langsung bawa ke dokter aja. Biasanya pertolongan pertama anak mimisan ngapain ya?” tambahnya.

Namun, respons warganet tidak sepenuhnya menunjukkan empati. Sejumlah komentar justru bernada sinis, bahkan mempertanyakan keputusan Denise yang tetap merekam di tengah kondisi tersebut.

Beberapa netizen menilai kepanikan yang ditampilkan terkesan berlebihan, sementara yang lain menyinggung pola pengasuhan yang selama ini ditampilkan Denise di media sosial.