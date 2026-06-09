Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

4 Hal yang Perlu Dipertimbangkan Single Mom Sebelum Menikah Lagi

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |09:10 WIB
4 Hal yang Perlu Dipertimbangkan Single Mom Sebelum Menikah Lagi
4 Hal yang Perlu Dipertimbangkan Single Mom Sebelum Menikah Lagi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTAMenikah kembali setelah menjadi ibu tunggal merupakan keputusan besar yang membutuhkan banyak pertimbangan. Selain menyangkut hubungan dengan pasangan baru, keputusan tersebut juga berdampak pada anak-anak dan dinamika keluarga yang akan terbentuk di masa depan.

Melansir laman crosswalk, bagi banyak single mom, pernikahan kedua bukan sekadar mencari pendamping hidup, tetapi juga membangun kembali sebuah keluarga dengan berbagai tantangan yang berbeda dibandingkan pernikahan pertama. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri secara emosional, mental, dan praktis sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius.

Berikut beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan menikah lagi.

1. Selesaikan Luka Emosional dari Masa Lalu

Sebelum memulai hubungan baru, penting untuk memastikan bahwa luka emosional dari hubungan sebelumnya telah dihadapi dengan baik. Rasa kecewa, marah, atau sakit hati yang belum terselesaikan dapat memengaruhi hubungan di masa depan.

Melakukan refleksi diri, mencari dukungan dari orang terdekat, atau berkonsultasi dengan profesional dapat membantu memahami perasaan yang masih tersisa. Pernikahan sebaiknya tidak dijadikan pelarian dari kesepian atau masalah yang belum terselesaikan.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/612/3220466/menikah-mrPl_large.jpg
Deretan Tradisi Pernikahan Paling Nyeleneh di Dunia, Meludahi Pengantin hingga Pura-Pura Diculik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/612/3182716/menikah-XWwh_large.jpg
Warganya Malas Nikah, Begini Cara China Tingkatkan Angka Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/612/3182268/pernikahan-t1KZ_large.jpg
Penyebab Pengantin Baru Tidak Bahagia di Awal Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/612/3097689/ini_ketakutan_leony_eks_trio_kwek_kwek_jika_menikah_dan_punya_anak-YMSs_large.jpg
Ini Ketakutan Leony Eks Trio Kwek Kwek jika Menikah dan Punya Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/612/3065931/aurelie_moeremans_dan_tyler_bigenho-8724_large.jpg
Baru Dilamar, Ini 5 Momen Mesra Aurelie dan Tyler Bigenho yang Bikin Baper
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/612/3047444/pernikahan-Nplq_large.jpg
Punya Mimpi Menikah di Bali? Simak Inspirasi Venue Berikut
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement