Warganya Malas Nikah, Begini Cara China Tingkatkan Angka Pernikahan

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |20:32 WIB
Warganya Malas Nikah, Begini Cara China Tingkatkan Angka Pernikahan
Warganya Malas Nikah, Begini Cara China Tingkatkan Angka Pernikahan (Foto: Freepik)
JAKARTA - China kini punya cara unik untuk mendorong warganya agar lebih tertarik menikah. Mulai tahun ini, pasangan di China tidak lagi wajib menikah di kota asal atau tempat mereka terdaftar.

Aturan baru ini memungkinkan pasangan mendaftarkan pernikahan di kota mana pun di seluruh wilayah China, tanpa batasan administratif. Tujuannya sederhana, membuat proses menuju pernikahan terasa lebih mudah, fleksibel, dan spesial bagi generasi muda.

Kebijakan ini muncul di tengah kekhawatiran pemerintah terhadap penurunan angka pernikahan yang cukup drastis. Tahun lalu, jumlah pasangan menikah turun hingga 20,5% menjadi 6,1 juta pasangan, rekor terendah sepanjang sejarah modern China.

Banyak anak muda menganggap pernikahan itu rumit, mahal, dan bukan prioritas utama, karena mereka lebih fokus pada karier serta tingginya biaya hidup di kota besar, demikian dilansir Reuters, Senin (10/11/2025).

Dengan menghapus batasan wilayah pendaftaran, pemerintah berharap proses pernikahan terasa lebih santai dan tidak menakutkan.

