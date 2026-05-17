HOME WOMEN FOOD

Viral Kopi Mont Blanc! Yuk Bikin Sendiri di Rumah

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |22:00 WIB
Viral Kopi Mont Blanc! Yuk Bikin Sendiri di Rumah
Kopi Mont Blanc. (Foto: dok Freepik)
JAKARTA - Kopi Mont Blanc tengah hits di media sosial dan menyita perhatian netizen. Racikan kopi asal Melbourne, Australia ini memadukan espresso dingin dan dilapisi krim dingin dan ditaburi bubuk pala serta parutan kulit jeruk (biasanya jeruk). Krim yang tebal itu layaknya sebuah gunung putih seperti arti Mont Blanc. 

Perpaduan rasa unik dan segar ini disuguhkan sebagai hidangan penutup atau penyemangat pagi. Buat kamu yang ingin mencicipi Mont Blanc, kamu bisa bikin sendiri lho di rumah.

Cara Bikin Kopi Mont Blanc yang Simpel dan Hemat

Dikutip dari akun Instagram @laissti, resep Mont Blanc Coffee ini dijamin bikin kamu semangat menjalani hari.

Bahan Krim (Snow Top):

- 50ml Whipping Cream cair (dingin)
- 10ml Sirup Gula (atau Sirup Vanilla/Karamel)
- Sedikit air jeruk
- Sedikit garam 

Bahan Kopi:

- 150ml Kopi Hitam Dingin (Iced Americano atau Cold Brew)
- Es batu secukupnya.

Cara Membuat:

- Siapkan Krim: Campur krim cair, sirup, air gula, dan garam. Kocok hingga mengental tapi masih bisa mengalir. Tak perlu sampai kaku.
- Siapkan Kopi: Masukkan es batu ke dalam gelas estetis, tuang kopi hitam dingin hingga 3/4 gelas. Kemudian tuangkan adonan krim perlahan di atas kopi.
- Taburi sedikit parutan pala atau kulit jeruk di atasnya 

Kopi Mont Blanc sudah siap dan disantap untuk memulai atau jadi penutup harimu.

