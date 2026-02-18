6 Cara Dampingi Anak Jalani Puasa Pertama di Ramadhan

JAKARTA - Anak bisa menjalankan puasa full satu haru penuh adalah idaman semua orangtua. Namun, untuk mewujudkan itu semua ada beberapa hal yang perlu Moms persiapkan.

Hal pertama yang harus Moms lakukan adalah sabar dalam mendampingi anak. Agar tujuan dapat tercapai, pakar Kesehatan sekaligus guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Profesor Aryono Hendarto memberikan sejumlah tips yang harus diperhatikan dan dilakukan orangtua ketika anak mau beajar puasa Ramadan. Berikut uraian selengkapnya, Rabu (18/2/2026).

1. Jangan Memaksa

Saat anak mau puasa dan kebetulan ini adalah puasa pertamanya maka jangan paksa anak untuk puasa layaknya orang dewasa. Artinya, kalau di tengah jalan dia bilang perutnya sakit atau tubuhnya terlihat sangat pucat, maka puasa harus dihentikan.

2. Lakukan Puasa Secara Berkala

"Setidaknya si kecil sudah tahu bagaimana rasanya puasa. Soal durasi, kami sarankan untuk 3 sampai 5 jam terlebih dulu untuk berpuasa. Kalau anak sudah kuat dan tidak ada masalah, bisa dinaikkan ke setengah hari. Jadi, jangan tuh orangtua marah kalau anaknya yang belum baligh puasa setengah hari karena bagi mereka puasa belum wajib," ucap Prof Aryono dalam webinar kesehatan beberapa waktu lalu.

3. Perhatikan dengan Baik Menu Sahur dan Buka

Salah satu hal penting yang harus dipahami orangtua ketika anak ingin berpuasa adalah memastikan asupan asam amino tubuhnya tetap terjaga.

"Asam amino memegang peran penting dalam proses pertumbuhan si kecil. Kalau asam aminonya tetap terjaga, maka orangtua tidak usah khawatir ketika si anak mau mencoba berpuasa," kata Prof Aryono.

Dikarenakan asam amino memberikan peran penting, maka orangtua harus memastikan adanya sumber makanan yang mengandung asam amino di menu sahur atau buka puasa anak.

"Contoh paling sederhana dari sumber asam amino adalah protein hewani. Jadi, sangat disarankan beri makan anak yang berpuasa dengan makanan yang mengandung protein hewani," ujarnya.

Tidak lupa, usahakan si kecil mengonsumsi buah dan sayur yang cukup selama buka puasa maupun sahur. Ini menjadi penting supaya gizinya terpenuhi dengan baik.