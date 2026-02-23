Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pola Tidur Terganggu Selama Ramadhan? Begini Mengatasinya

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |20:05 WIB
Pola Tidur Terganggu Selama Ramadhan? Begini Mengatasinya
Pola Tidur Anda Terganggu Selama Ramadhan? Begini Mengatasinya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA — Pola hidup perlu disesuaikan saat bulan Ramadhan, salah satunya adalah pola tidur. Hal itu dikarenakan adanya aktivitas sahur yang mengharuskan kita bangun pada dini hari. Sementara itu, sebagian orang belum sepenuhnya meninggalkan kebiasaan sebelum Ramadhan, yakni beraktivitas hingga larut malam bahkan dini hari.

Akibatnya, jam tidur selama bulan Ramadhan menjadi terganggu dan membuat tubuh tidak segar saat beraktivitas atau bekerja pada pagi hari. Lalu, bagaimana caranya agar tidur tetap terjaga dan berkualitas meski di bulan Ramadhan? Simak penjelasan berikut ini.

Buat Pola Tidur yang Sesuai dengan Aktivitas Selama Ramadhan

Melansir dari Cleveland Clinic Abu Dhabi, Anda perlu mengupayakan tidur yang cukup, setidaknya empat jam pada malam hari setelah berbuka. Hal ini dilakukan agar tubuh mendapatkan waktu istirahat awal sebelum bangun sahur.

Setelah sahur, Anda dapat kembali tidur selama beberapa jam sebelum memulai aktivitas pagi. Pola tidur yang dibagi menjadi dua sesi ini dapat membantu menjaga kebugaran tubuh selama berpuasa, asalkan total waktu tidur tetap mencukupi kebutuhan harian.

Menerapkan Konsep “Qailullah”

Selain mengatur tidur malam, Anda juga dapat memanfaatkan konsep “qailullah”, yaitu tidur sejenak pada siang hari. Tidur singkat selama 15–20 menit sudah cukup untuk membantu mengembalikan energi dan meningkatkan fokus saat beraktivitas.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/482/3203131/diabetes-tQxS_large.jpg
Gula Darah Bisa Turun Drastis saat Puasa, Ini Cara Mencegahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/611/3203121/kulit-ZUiQ_large.jpg
5 Kunci Kulit Tetap Glowing meski Puasa Selama Bulan Ramadan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/298/3203108/kurma-k3vB_large.jpg
Manfaat Makan Kurma Basah saat Buka Puasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/25/3203114/pasar_santa-2Icz_large.jpg
Mengintip Pasar Santa, Spot War Takjil Hidden Gem di Jakarta Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/482/3203104/sahur-dbTk_large.jpg
Tips Jaga Imun saat Berpuasa ala Ade Rai: Sahur Tanpa Karbo!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/482/3203092/olahraga-RlJd_large.jpg
5 Tips Olahraga Anti Lemas saat Puasa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement