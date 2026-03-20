Destinasi Wisata di Wonosobo yang Wajib Disinggahi Saat Mudik Lebaran

JAKARTA – Momen Idul Fitri selalu identik dengan tradisi mudik. Selain menjadi waktu untuk berkumpul bersama keluarga, perjalanan ke kampung halaman juga bisa dimanfaatkan untuk berwisata.

Jika Anda melintas atau berencana liburan ke Jawa Tengah, sempatkan mampir ke Wonosobo. Daerah yang dijuluki “Kota di Atas Awan” ini menawarkan panorama alam yang memukau karena berada di kawasan dataran tinggi.

Berikut beberapa destinasi wisata menarik di Wonosobo yang layak masuk daftar kunjungan saat libur Lebaran:

1. Dieng Plateau

Dataran Tinggi Dieng menjadi ikon wisata paling populer di Wonosobo. Di kawasan ini, pengunjung bisa menikmati keindahan alam dari ketinggian sekitar 2.300 mdpl, termasuk momen matahari terbit yang spektakuler.

Tak hanya itu, terdapat berbagai objek wisata dalam satu kawasan, seperti candi-candi Hindu kuno, kawah aktif, hingga telaga berwarna unik yang memanjakan mata.

2. Air Terjun Winong Kaliwiro