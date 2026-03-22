Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Hari Kedua Lebaran, Taman Wisata Linggarjati Kuningan Ramai Diserbu Pengunjung Pakai Mobil Bak Terbuka

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 22 Maret 2026 |13:29 WIB
A
A
A

KUNINGAN  - Memasuki hari kedua Lebaran, tempat wisata di berbagai daerah biasanya menjadi tujuan para pemudik yang kembali ke daerah asal setelah bersilaturahmi dengan keluarga. Di Kuningan, Jawa Barat, Taman Wisata Linggarjati menjadi salah satu tujuan utama untuk berlibur selama momen Lebaran.

Lonjakan wisatawan terlihat sejak menjelang siang, dengan mayoritas pengunjung berasal dari wilayah Cirebon, Kuningan, dan sekitarnya. Berdasarkan pantauan di lokasi, arus kedatangan pengunjung mulai meningkat sekitar pukul 11.00 WIB.

Uniknya, warga sekitar biasanya berkunjung ke Taman Wisata Linggarjati bersama rombongan menggunakan mobil bak terbuka. Mereka membawa keluarga besar untuk menikmati libur Lebaran bersama.

Setibanya di lokasi, para wisatawan tampak langsung menggelar tikar atau karpet di area terbuka untuk bersantai dan menikmati bekal makanan dari rumah. Kebiasaan ini menjadi daya tarik tersendiri dibandingkan tempat wisata lain yang biasanya melarang pengunjung membawa makanan dari luar.

Suasana kebersamaan ini menjadi pemandangan khas yang mewarnai libur Lebaran di kawasan wisata tersebut. Selain itu, hiburan musik dangdut yang disediakan pengelola juga menarik perhatian pengunjung.

Sejumlah pengunjung terlihat antusias menikmati pertunjukan, bahkan ikut berjoget di sekitar panggung hiburan. Pengelola Taman Wisata Linggarjati, Oji, mengungkapkan bahwa jumlah pengunjung meningkat dibandingkan hari pertama Lebaran.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement