Hari Kedua Lebaran, Taman Wisata Linggarjati Kuningan Ramai Diserbu Pengunjung Pakai Mobil Bak Terbuka

KUNINGAN - Memasuki hari kedua Lebaran, tempat wisata di berbagai daerah biasanya menjadi tujuan para pemudik yang kembali ke daerah asal setelah bersilaturahmi dengan keluarga. Di Kuningan, Jawa Barat, Taman Wisata Linggarjati menjadi salah satu tujuan utama untuk berlibur selama momen Lebaran.

Lonjakan wisatawan terlihat sejak menjelang siang, dengan mayoritas pengunjung berasal dari wilayah Cirebon, Kuningan, dan sekitarnya. Berdasarkan pantauan di lokasi, arus kedatangan pengunjung mulai meningkat sekitar pukul 11.00 WIB.

Uniknya, warga sekitar biasanya berkunjung ke Taman Wisata Linggarjati bersama rombongan menggunakan mobil bak terbuka. Mereka membawa keluarga besar untuk menikmati libur Lebaran bersama.

Setibanya di lokasi, para wisatawan tampak langsung menggelar tikar atau karpet di area terbuka untuk bersantai dan menikmati bekal makanan dari rumah. Kebiasaan ini menjadi daya tarik tersendiri dibandingkan tempat wisata lain yang biasanya melarang pengunjung membawa makanan dari luar.

Suasana kebersamaan ini menjadi pemandangan khas yang mewarnai libur Lebaran di kawasan wisata tersebut. Selain itu, hiburan musik dangdut yang disediakan pengelola juga menarik perhatian pengunjung.

Sejumlah pengunjung terlihat antusias menikmati pertunjukan, bahkan ikut berjoget di sekitar panggung hiburan. Pengelola Taman Wisata Linggarjati, Oji, mengungkapkan bahwa jumlah pengunjung meningkat dibandingkan hari pertama Lebaran.