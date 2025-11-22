Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Jangan Sampai Skin Barrier Rusak, Ini 8 Cara Mengatasinya

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |21:25 WIB
Jangan Sampai Skin Barrier Rusak, Ini 8 Cara Mengatasinya
Jangan Sampai Skin Barrier Rusak, Ini 8 Cara Mengatasinya. (Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Skin barrier atau pelindung kulit adalah lapisan paling luar dari kulit yang memiliki tugas sangat penting. Lapisan ini bertugas menjaga kelembapan dan melindungi dari kuman, polusi, sinar UV, dan iritasi lainnya.  

Jika skin barrier atau lapisan pelindung kulit ini terganggu, kulit bisa jadi mengalami kering, merah, terasa gatal, atau inflamasi. Hal itu bisa terjadi karena beberapa faktor seperti kebiasaan eksfoliasi berlebihan, pencuci wajah yang terlalu keras, stres, kurang tidur, dan pola hidup tidak sehat.

Untuk itu ada beberapa cara memperbaiki skin barrier yang rusak. Berikut ini seperti dikutip dari Byrdie, Sabtu (22/11/2025). 

1. Gunakan skincare dengan lembut
Kurangi produk yang “keras”, dan perlakukan kulit dengan sangat lembut.

2. Sederhanakan rutinitas
Tidak perlu memakai banyak tahapan perawatan kulit. Cukup pilih pembersih dan pelembap dengan formula sederhana tanpa banyak bahan aktif yang mengganggu.

3. Pilih pembersih yang lembut
Gunakan sabun wajah pH seimbang yang tidak mengikis minyak alami kulit.  

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/298/3183799//makan_anggur-Ncsd_large.jpg
Rajin Makan Anggur Bisa Bikin Cantik? Cek Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/611/3182079//toko_kosmetik-OPKo_large.jpg
Ini 23 Skincare dan Kosmetik Berbahaya yang Daya Rusaknya Bisa Ubah Bentuk Janin hingga Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/611/3182074//toko_skincare-pA6F_large.jpg
BPOM Temukan 23 Skincare Berbahaya, Daya Rusaknya Bisa Ubah Bentuk Janin hingga Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/611/3181273//keramas-cYNy_large.jpg
Tak Perlu Keramas Setiap Hari, Ini 5 Cara Cegah Rambut Lepek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/611/3179673//hailey-LQka_large.jpg
Hailey Bieber Spill Perawatan Kulit, Ngaku Tak Botox Wajah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/611/3178821//wulan_guritno-pn6C_large.jpg
Wulan Guritno Kaget Kulit Gradakan di Masa Lalu Jadi Viral, Ini Jawaban Menohok 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement