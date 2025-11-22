Jangan Sampai Skin Barrier Rusak, Ini 8 Cara Mengatasinya

Jangan Sampai Skin Barrier Rusak, Ini 8 Cara Mengatasinya. (Freepik)

JAKARTA - Skin barrier atau pelindung kulit adalah lapisan paling luar dari kulit yang memiliki tugas sangat penting. Lapisan ini bertugas menjaga kelembapan dan melindungi dari kuman, polusi, sinar UV, dan iritasi lainnya.

Jika skin barrier atau lapisan pelindung kulit ini terganggu, kulit bisa jadi mengalami kering, merah, terasa gatal, atau inflamasi. Hal itu bisa terjadi karena beberapa faktor seperti kebiasaan eksfoliasi berlebihan, pencuci wajah yang terlalu keras, stres, kurang tidur, dan pola hidup tidak sehat.

Untuk itu ada beberapa cara memperbaiki skin barrier yang rusak. Berikut ini seperti dikutip dari Byrdie, Sabtu (22/11/2025).

1. Gunakan skincare dengan lembut

Kurangi produk yang “keras”, dan perlakukan kulit dengan sangat lembut.

2. Sederhanakan rutinitas

Tidak perlu memakai banyak tahapan perawatan kulit. Cukup pilih pembersih dan pelembap dengan formula sederhana tanpa banyak bahan aktif yang mengganggu.

3. Pilih pembersih yang lembut

Gunakan sabun wajah pH seimbang yang tidak mengikis minyak alami kulit.