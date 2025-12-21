Bukan Dipencet, Ini 5 Cara Menghilangkan Jerawat Dahi Membandel

JAKARTA - Kehadiran jerawat bisa mengganggu penampilan, apalagi di dahi yang sangat terlihat orang. Tapi tenang, ada cara menghilangkan jerawat yang mudah dilakukan di rumah.

Jerawat sering kali mengganggu penampilan dan membuat kurang percaya diri. Salah satu area wajah yang sering berjerawat adalah dahi.

Jerawat di dahi terbentuk terutama karena pori-pori tersumbat dan folikel rambut yang terinfeksi. Kelenjar sebaceous yang terlalu aktif menghasilkan sebum berlebih, bersama dengan sel kulit mati dan produk rambut tertentu, dapat menyumbat pori-pori.

Berikut ini seperti dilansir Radium Aesthetic, Minggu (21/12/2025):

1. Gunakan Gel Lidah Buaya

Gel lidah buaya dikenal memiliki efek antiinflamasi. Penggunaan rutin dapat menenangkan kulit, mengurangi peradangan, dan mempercepat proses penyembuhan jerawat

2. Gunakan Pembersih Lembut

Langkah pertama adalah menjaga kebersihan wajah dengan pembersih yang lembut. Pilih produk yang mengandung asam salisilat untuk membantu mengangkat sel kulit mati dan mengontrol produksi minyak berlebih. Membersihkan wajah secara rutin penting agar kulit tidak menjadi terlalu berminyak, yang dapat memicu jerawat.