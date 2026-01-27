Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Sering Dihujat soal Penampilan, Fuji: Kenapa Sih Netizen Ngatain Aku Jelek Mulu?

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |08:08 WIB
Sering Dihujat soal Penampilan, Fuji: Kenapa Sih Netizen Ngatain Aku Jelek Mulu?
JAKARTA - Selebgram Fujianti Utami Putri atau dikenal Fuji merespons hujatan netizen soal penampilan fisiknya baik saat masih sekolah maupun ketika tampil tanpa make up. 

Fuji mengakui bahwa dirinya pernah melalui masa frustasi sehingga tak peduli dengan penampilan fisiknya. Saat itu ia bahkan malas mandi dan memilih mengurung diri di kamar.

 Fujianti Utami

(Dok: Instagram Fujianti Utami Putri)

"Sempat jelek banget soalnya itu lagi masa depresi ya, enggk ngurus diri sama sekali, mandi pun malas ya," kata Fuji di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan belum lama ini. 

Kini, Fuji mengaku lebih peduli dengan penampilan fisik, terutama saat di depan layar. Dia ingin menikmati hasil kerjanya dengan perawatan rutin meski harus mengeluarkan uang yang tak sedikit. 

 

Halaman:
1 2
      
