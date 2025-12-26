Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Tren Kecantikan Baru, Keramas Pakai Metode ‘Shampoo Sandwich’ Bisa Bikin Rambut Lembut

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |08:59 WIB
Tren Kecantikan Baru, Keramas Pakai Metode ‘Shampoo Sandwich’ Bisa Bikin Rambut Lembut
Tren Kecantikan Baru, Keramas Pakai Metode ‘Shampoo Sandwich’ Bisa Bikin Rambut Lembut (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Tren terbaru kecantikan dari salon di New York viral di media sosial TikTok. Dilansir dari Vogue, metode baru ini dikenal dengan nama “shampoo sandwich”.

Teknik ini memadukan pembersihan mendalam dengan perawatan intens, supaya rambut tidak rusak dan tetap lembut. Metode shampoo sandwich yaitu dengan mengaplikasikan kondisioner atau treatment ke bagian tengah dan ujung rambut sebelum keramas.

Setelah dibilas, kemudian keramas seperti biasa sebanyak satu hingga dua kali. Kemudian, aplikasikan kembali kondisioner dan bilas kembali.

Teknik ini membantu melindungi bagian rambut yang rentan rusak, terutama ujung rambut, dari efek pengeringan akibat shampoo. Dengan demikian, rambut tetap lembut, lebih halus, dan lebih sehat.

Shampoo sandwich cocok bagi yang punya akar rambut mudah berminyak, tapi ujung rambutnya kering. Metode ini membuat kulit kepala tetap bersih tanpa menghilangkan kelembapan pada batang rambut.

Bagi yang mewarnai rambut, memiliki rambut bergelombang, atau keriting, teknik ini juga menjaga warna lebih awet dan menjaga tekstur agar tetap lembap serta berkilau. Namun meski demikian, metode ini tidak cocok untuk semua orang.

Metode ini bisa terlalu berat untuk rambut yang sangat halus atau tipis. Pasalnya, lapisan kondisioner yang dipakai dua kali bisa membuat rambut cepat lepek.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/611/3170943/rambut-yiDO_large.jpg
3 Tips Atasi Rambut Kering dan Rontok Ala Salon di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/611/3166581/uban-mDlE_large.jpg
Mengapa Tidak Boleh Mencabut Rambut Putih?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/611/3162919/rambut-GYze_large.jpg
5 Tips Merawat Rambut Anti Lepek dan Berminyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/611/3159134/rambut_rusak-nrDS_large.jpg
Polusi dan Sinar UV Bikin Rambut Kering hingga Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/611/3156432/rambut-Sbea_large.jpg
Mau Punya Rambut Sehat Berkilau? Pakai 5 Bahan Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/611/3151654/biar_gak_lepek_ini_5_tips_merawat_rambut_di_musim_hujan-HUKL_large.jpg
Biar Gak Lepek, Ini 5 Tips Merawat Rambut di Musim Hujan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement