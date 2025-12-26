Tren Kecantikan Baru, Keramas Pakai Metode ‘Shampoo Sandwich’ Bisa Bikin Rambut Lembut

JAKARTA - Tren terbaru kecantikan dari salon di New York viral di media sosial TikTok. Dilansir dari Vogue, metode baru ini dikenal dengan nama “shampoo sandwich”.

Teknik ini memadukan pembersihan mendalam dengan perawatan intens, supaya rambut tidak rusak dan tetap lembut. Metode shampoo sandwich yaitu dengan mengaplikasikan kondisioner atau treatment ke bagian tengah dan ujung rambut sebelum keramas.

Setelah dibilas, kemudian keramas seperti biasa sebanyak satu hingga dua kali. Kemudian, aplikasikan kembali kondisioner dan bilas kembali.

Teknik ini membantu melindungi bagian rambut yang rentan rusak, terutama ujung rambut, dari efek pengeringan akibat shampoo. Dengan demikian, rambut tetap lembut, lebih halus, dan lebih sehat.

Shampoo sandwich cocok bagi yang punya akar rambut mudah berminyak, tapi ujung rambutnya kering. Metode ini membuat kulit kepala tetap bersih tanpa menghilangkan kelembapan pada batang rambut.

Bagi yang mewarnai rambut, memiliki rambut bergelombang, atau keriting, teknik ini juga menjaga warna lebih awet dan menjaga tekstur agar tetap lembap serta berkilau. Namun meski demikian, metode ini tidak cocok untuk semua orang.

Metode ini bisa terlalu berat untuk rambut yang sangat halus atau tipis. Pasalnya, lapisan kondisioner yang dipakai dua kali bisa membuat rambut cepat lepek.