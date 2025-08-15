5 Tips Merawat Rambut Anti Lepek dan Berminyak

JAKARTA - Saat musim hujan, mungkin rambut Anda akan sering lepek dan berminyak. Apalagi bila sering kehujanan dan tidak langsung dibilas.

Rambut merupakan mahkota, khususnya bagi wanita. Berbagai macam perawatan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan membuat rambut lebih indah.

Tenang saja, Anda tetap bisa tampil dengan rambut yang indah dan badai walaupun di musim hujan. Ada beberapa perawatan yang bisa dilakukan untuk menjaga rambut tetap bersih dan anti lepek.

Penasaran, perawatan apa saja yang membuat rambut tetap sehat dan anti lepek saat musim hujan? Yuk, simak informasinya dilansir dari Philip Kingsley, Jumat (15/8/2025).

1. Keramas Setiap Hari

Pertama ialah keramas menggunakan sampo setiap hari. Rambut dan kulit kepala Anda mengumpulkan kotoran, debu, minyak, dan keringat setiap hari.

Dengan keramas setiap hari, kotoran dan minyak yang ada di kulit kepala akan hilang. Dengan begitu, rambut akan lebih berkilau dan anti lepek.

2. Bilas Sampo Hingga Bersih

Kemudian ialah keramas menggunakan sampo dan membilasnya hingga bersih sehingga tak ada residu yang tersisa. Usaha tak hanya fokus pada banyaknya sampo yang digunakan. Pastikan Anda selalu membilas rambut dengan bersih hingga tak menyisakan sampo di kepala.

Sisa sampo yang tipis pada rambut Anda dapat membuatnya kusam dan lepek. Untuk itu, pastikan Anda selalu bersih saat membilas kepala.

