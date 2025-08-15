Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Tips Merawat Rambut Anti Lepek dan Berminyak

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 15 Agustus 2025 |09:10 WIB
5 Tips Merawat Rambut Anti Lepek dan Berminyak
5 Tips Merawat Rambut Anti Lepek dan Berminyak (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Saat musim hujan, mungkin rambut Anda akan sering lepek dan berminyak. Apalagi bila sering kehujanan dan tidak langsung dibilas.

Rambut merupakan mahkota, khususnya bagi wanita. Berbagai macam perawatan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan membuat rambut lebih indah.

Tenang saja, Anda tetap bisa tampil dengan rambut yang indah dan badai walaupun di musim hujan. Ada beberapa perawatan yang bisa dilakukan untuk menjaga rambut tetap bersih dan anti lepek.

Penasaran, perawatan apa saja yang membuat rambut tetap sehat dan anti lepek saat musim hujan? Yuk, simak informasinya dilansir dari Philip Kingsley, Jumat (15/8/2025).

Rambut Bau

1. Keramas Setiap Hari

Pertama ialah keramas menggunakan sampo setiap hari. Rambut dan kulit kepala Anda mengumpulkan kotoran, debu, minyak, dan keringat setiap hari.

Dengan keramas setiap hari, kotoran dan minyak yang ada di kulit kepala akan hilang. Dengan begitu, rambut akan lebih berkilau dan anti lepek.

2. Bilas Sampo Hingga Bersih

Kemudian ialah keramas menggunakan sampo dan membilasnya hingga bersih sehingga tak ada residu yang tersisa. Usaha tak hanya fokus pada banyaknya sampo yang digunakan. Pastikan Anda selalu membilas rambut dengan bersih hingga tak menyisakan sampo di kepala.

Sisa sampo yang tipis pada rambut Anda dapat membuatnya kusam dan lepek. Untuk itu, pastikan Anda selalu bersih saat membilas kepala.

Buat kamu yang lagi cari makeup dan parfum, jangan lupa nonton Live Shopping TikTok Beautyzone. Ada banyak produk kecantikan yang menarik dengan harga promo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/611/3170943/rambut-yiDO_large.jpg
3 Tips Atasi Rambut Kering dan Rontok Ala Salon di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/611/3166581/uban-mDlE_large.jpg
Mengapa Tidak Boleh Mencabut Rambut Putih?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/611/3159134/rambut_rusak-nrDS_large.jpg
Polusi dan Sinar UV Bikin Rambut Kering hingga Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/611/3156432/rambut-Sbea_large.jpg
Mau Punya Rambut Sehat Berkilau? Pakai 5 Bahan Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/611/3151654/biar_gak_lepek_ini_5_tips_merawat_rambut_di_musim_hujan-HUKL_large.jpg
Biar Gak Lepek, Ini 5 Tips Merawat Rambut di Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/611/3130500/5_tips_menjaga_rambut_sehat_berkilau_tanpa_keratin-KGBU_large.jpg
5 Tips Menjaga Rambut Sehat Berkilau Tanpa Keratin
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement