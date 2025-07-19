Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Mau Punya Rambut Sehat Berkilau? Pakai 5 Bahan Ini 

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |10:24 WIB
Mau Punya Rambut Sehat Berkilau? Pakai 5 Bahan Ini 
Mau Punya Rambut Sehat Berkilau? Pakai 5 Bahan Ini (Foto: Freepik)
A
A
A

MEMILIKI rambut yang sehat berkilau adalah dambaan semua wanita. Segala cara dilakukan untuk mendapat rambut yang indah bak bintang iklan.

Biasanya, untuk mendapatkan rambut yang berkilau perlu beberapa perawatan khusus hingga treatment keratin. Perawatan keratin sendiri merupakan prosedur kimia yang biasanya dilakukan di salon yang dapat membuat rambut terlihat lebih lurus dan berkilau selama 6 bulan.

Jangan khawatir, Anda tak perlu merogoh kocek terlalu dalam untuk melakukan keratin demi rambut berkilau. Ada beberapa tips perawatan agar rambut berkilau dan bisa dilakukan di rumah.

Penasaran, seperti apa tips perawatan tersebut? Yuk simak informasi dilansir E Medi Health, Sabtu (19/7/2025).

Rambut shutterstock

1. Masker Rambut dari Telur

Pertama ialah menggunakan masker rambut yang terbuat dari telur. Masker telur adalah salah satu pengobatan rumahan yang paling banyak digunakan. Manfaatnya pun untuk mendapatkan rambut berkilau dan halus.

Kuning telur mengandung peptida pertumbuhan rambut dan membantu meningkatkan kesehatan rambut secara keseluruhan. Apalagi kandungan asam lemak pada telur membantu menutrisi dan melembabkan rambut sehingga membuatnya berkilau.

Cara penggunaannya pun mudah. Campurkan 2 sendok makan minyak kelapa, zaitun, atau vitamin E dengan 2 butir telur dan ½ cangkir yogurt atau madu.

Basahi rambut Anda dan pijat campuran ini pada kulit kepala dan rambut. Bilas setelah 30 menit dengan air dingin dan keramas rambut Anda seperti biasa.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/611/3170943/rambut-yiDO_large.jpg
3 Tips Atasi Rambut Kering dan Rontok Ala Salon di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/611/3166581/uban-mDlE_large.jpg
Mengapa Tidak Boleh Mencabut Rambut Putih?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/611/3162919/rambut-GYze_large.jpg
5 Tips Merawat Rambut Anti Lepek dan Berminyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/611/3159134/rambut_rusak-nrDS_large.jpg
Polusi dan Sinar UV Bikin Rambut Kering hingga Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/611/3151654/biar_gak_lepek_ini_5_tips_merawat_rambut_di_musim_hujan-HUKL_large.jpg
Biar Gak Lepek, Ini 5 Tips Merawat Rambut di Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/611/3130500/5_tips_menjaga_rambut_sehat_berkilau_tanpa_keratin-KGBU_large.jpg
5 Tips Menjaga Rambut Sehat Berkilau Tanpa Keratin
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement