Mau Punya Rambut Sehat Berkilau? Pakai 5 Bahan Ini

(Foto: Freepik)

MEMILIKI rambut yang sehat berkilau adalah dambaan semua wanita. Segala cara dilakukan untuk mendapat rambut yang indah bak bintang iklan.

Biasanya, untuk mendapatkan rambut yang berkilau perlu beberapa perawatan khusus hingga treatment keratin. Perawatan keratin sendiri merupakan prosedur kimia yang biasanya dilakukan di salon yang dapat membuat rambut terlihat lebih lurus dan berkilau selama 6 bulan.

Jangan khawatir, Anda tak perlu merogoh kocek terlalu dalam untuk melakukan keratin demi rambut berkilau. Ada beberapa tips perawatan agar rambut berkilau dan bisa dilakukan di rumah.

Penasaran, seperti apa tips perawatan tersebut? Yuk simak informasi dilansir E Medi Health, Sabtu (19/7/2025).

1. Masker Rambut dari Telur

Pertama ialah menggunakan masker rambut yang terbuat dari telur. Masker telur adalah salah satu pengobatan rumahan yang paling banyak digunakan. Manfaatnya pun untuk mendapatkan rambut berkilau dan halus.

Kuning telur mengandung peptida pertumbuhan rambut dan membantu meningkatkan kesehatan rambut secara keseluruhan. Apalagi kandungan asam lemak pada telur membantu menutrisi dan melembabkan rambut sehingga membuatnya berkilau.

Cara penggunaannya pun mudah. Campurkan 2 sendok makan minyak kelapa, zaitun, atau vitamin E dengan 2 butir telur dan ½ cangkir yogurt atau madu.

Basahi rambut Anda dan pijat campuran ini pada kulit kepala dan rambut. Bilas setelah 30 menit dengan air dingin dan keramas rambut Anda seperti biasa.