HOME WOMEN BEAUTY

Tak Perlu Keramas Setiap Hari, Ini 5 Cara Cegah Rambut Lepek

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |15:10 WIB
Tak Perlu Keramas Setiap Hari, Ini 5 Cara Cegah Rambut Lepek
Tak Perlu Keramas Setiap Hari, Ini 5 Cara Cegah Rambut Lepek. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Rambut sehat merupakan impian banyak orang termasuk para wanita. Berbagai perawatan dilakukan agar rambut tetap badai dan anti lepek.

Namun, sering kali keramas setiap hari menjadi jalan utama untuk merawat rambut agar terhindar dari kelepekan. Padahal, keramas setiap hari bisa membuat rambut kering dan rusak.

Keramas setiap hari dapat menghilangkan minyak alami pelindung rambut, yang menyebabkan rambut kering, rapuh, dan rusak. Terlalu sering keramas juga dapat menyebabkan rambut kusut, bercabang, dan memudarkan warna rambut yang diwarnai. 

Umumnya disarankan untuk keramas beberapa kali seminggu, meskipun frekuensinya bergantung pada jenis rambut Anda.

Ada beberapa perawatan untuk menjaga rambut dari kelepekan tanpa kerama setiap hari. Penasaran apa saja perawatannya? Berikut informasinya melansir Cleveland Clinic, Selasa (4/11/2025).

1. Hindari Kondisioner di Kulit Kepala

Pertama hindari memakai kondisioner di kulit kepala. Penggunaan kondisioner bisa membuat rambut lebih lembut dan berkilau. Namun, pastikan tidak menggunakannya di kulit kepala.

Menggunakan kondisioner langsung ke akar rambut dapat membebani rambut dan membuatnya lepek. Pakai kondisoner ke daerah batang rambut saja untuk membuatnya tetap lembut dan tidak kering.

2. Gunakan Produk untuk Menambah Volume Rambut

Selanjutnya perhatikan produk haircare yang dapat digunakan untuk mencegah rambut lepek, salah satunya yang bisa menambah volume. Pemilihan produk yang tepat juga berpengaruh agar rembut tidak mudah lepek.

Produk tersebut akan menambah ketebalan ekstra, dan kekuatan pada rambut. Gunakan secukupnya agar rambut tidak terasa berat da tetap membuatnya terlihat bervolume dan anti lepek.

 

