Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Viral Tren Sephora Kids, Buat Anak-anak Dewasa Sebelum Waktunya

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |17:20 WIB
Viral Tren Sephora Kids, Buat Anak-anak Dewasa Sebelum Waktunya
Viral Tren Sephora Kids, Buat Anak-anak Dewasa Sebelum Waktunya. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Fenomena baru tren kecantikan pada anak dN balita merebak di media sosial. Anak-anak bahkan yang masih di bawah 10 tahun ramai-ramai meniru rutinitas kecantikan orang dewasa. 

Istilah “Sephora Kids” pun muncul untuk menggambarkan kelompok anak dan pra-remaja yang rutin membeli skincare, masker wajah, hingga makeup di toko kecantikan. Dilansir dari CNA Lifestyle, tren ini berawal dari masifnya konten di TikTok dan Instagram. 

Video get ready with me, haul skincare, hingga influencer mini yang merias wajah dengan produk dewasa membuat banyak anak ingin ikut mencoba. Brand kecantikan bahkan meluncurkan produk yang sengaja dipasarkan untuk anak, dengan kemasan warna-warni dan klaim "ramah anak".

Namun ternyata para dermatolog mengingatkan bahwa tren ini bukan bermanfaat namun berisiko. Pasalnya, kulit anak masih berkembang dan sebenarnya hanya membutuhkan perawatan dasar seperti pembersih lembut dan pelindung dari sinar matahari (sunscreen). 

Namun justru banyak produk yang kini sengaja diciptakan mulai dari serum, hingga produk eksfoliasi yang dirancang untuk kulit dewasa dan justru bisa memicu iritasi, alergi, kulit kering, dan kerusakan barrier kulit.

Selain risiko fisik, pakar psikologi anak juga menyebut dampak mental dari tren kecantikan dini. Tren ini dapat mendorong anak memiliki standar kecantikan dewasa sebelum waktunya.

Para ahli pun menyarankan orangtua untuk melakukan berbagai hal untuk mengatasi masalah ini, seperti:

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197973//bhabinkamtibmas_dan_babinsa-aJ4D_large.jpeg
Bhabinkamtibmas dan Babinsa Minta Maaf Usai Tuding Penjual Es Pakai Bahan Spons
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/338/3197921//viral-6czi_large.jpg
Viral Guru di Tangsel Dilaporkan karena Tegur Murid, Polisi: Hak Masyarakat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/338/3197915//pemotor_merokok_ngamuk_saat_ditegur-fuZr_large.jpg
Viral Pasutri Naik Motor Bawa Anak Sambil Merokok, Ngamuk saat Ditegur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/482/3197773//sakit_perut-bFU8_large.jpg
Mengenal IBD, Penyakit Radang Usus Kronis yang Kerap Disangka Gangguan Pencernaan Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/611/3197766//fuji_influencer-HYDv_large.jpg
Sering Dihujat soal Penampilan, Fuji: Kenapa Sih Netizen Ngatain Aku Jelek Mulu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/482/3197764//lucky_element-DSmG_large.jpg
Mengenal TB Ginjal, Penyakit yang Dialami Lucky Element
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement