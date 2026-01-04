6 Tren Bedah Plastik 2026, Pasien Ingin Terlihat Lebih Natural

JAKARTA - Tahun 2026 diprediksi akan menghadirkan gebrakan baru dalam dunia operasi plastik. Hal itu seiring berkembangnya kemajuan estetika.

Sejumlah dokter bedah estetika memprediksi ada enam tren yang akan mendominasi bedah plastik tahun ini. Berikut ini rinciannya seperti dikutip Allure, Minggu (4/1/2026).

1. Fat Grafting Bokong yang Lebih Halus

Salah satu tren yang kembali naik daun adalah prosedur fat grafting ke bokong, atau yang dulu dikenal sebagai Brazilian Butt Lift (BBL). Di 2026, fokusnya bukan lagi ukuran yang ekstrem, tetapi kontur yang lebih halus dan atletik, menonjolkan bentuk tubuh secara seimbang dan natural.

Teknik ini kini dipadukan dengan prosedur lain seperti liposuction untuk menciptakan garis tubuh yang lebih harmonis.

2. Facelift dengan Sayatan Lebih Kecil & Fokus Midface

Peremajaan wajah melalui facelift juga diprediksi akan bergeser ke arah sayatan yang lebih kecil dan invasif minimal. Tren facelift ini akan menargetkan bagian midface (pipi) dengan teknik yang mempercepat pemulihan, memperkecil bekas luka, dan tetap menjaga tampilan wajah yang natural dan segar.

3. Pengurangan Kelenjar Submandibular untuk Kontur Leher yang Tajam

Selain wajah, area leher kini semakin mendapat perhatian. Pengurangan kelenjar submandibular (bagian di bawah rahang) diprediksi menjadi fokus baru untuk menciptakan kontur leher yang lebih bersih dan tegas, cocok bagi yang menginginkan garis rahang lebih proporsional.