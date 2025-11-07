Ini 23 Skincare dan Kosmetik Berbahaya yang Daya Rusaknya Bisa Ubah Bentuk Janin hingga Kanker

Ini 23 Skincare dan Kosmetik Berbahaya yang Daya Rusaknya Bisa Ubah Bentuk Janin hingga Kanker. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali menemukan puluhan produk kosmetik yang terbukti mengandung bahan berbahaya. Sebanyak 23 produk kosmetik hingga skincare yang beredar di pasaran tercatat mengandung zat berisiko bagi kesehatan.

Dalam hasil temuan BPOM, sejumlah bahan berbahaya yang ditemukan antara lain pewarna merah K3 dan K10, asam retinoat, hingga merkuri, yang seluruhnya dilarang digunakan dalam produk kosmetik.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan bahwa pihaknya telah mencabut izin edar terhadap seluruh produk tersebut.

“BPOM telah menindak tegas temuan kosmetik yang terbukti mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang. Penindakan dilakukan melalui pencabutan izin edar serta penghentian sementara kegiatan produksi, peredaran, dan importasi,” ujar Taruna Ikrar dalam keterangan resminya, Jumat (7/11/2025).

Daya rusak produk kecantikan itu dapat mengakibatkan perubahan warna kulit berupa bintik-bintik hitam (ochronosis), reaksi alergi, iritasi kulit, sakit kepala, diare, muntah-muntah, bahkan kerusakan ginjal. Asam retinoat dapat menyebabkan kulit kering, rasa terbakar, serta perubahan bentuk atau fungsi organ janin bagi wanita hamil (bersifat teratogenik).

Berikut ini foto produknya yang kena ditertibkan oleh BPOM :

