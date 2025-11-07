Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Ini 23 Skincare dan Kosmetik Berbahaya yang Daya Rusaknya Bisa Ubah Bentuk Janin hingga Kanker

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |20:36 WIB
Ini 23 Skincare dan Kosmetik Berbahaya yang Daya Rusaknya Bisa Ubah Bentuk Janin hingga Kanker
Ini 23 Skincare dan Kosmetik Berbahaya yang Daya Rusaknya Bisa Ubah Bentuk Janin hingga Kanker. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali menemukan puluhan produk kosmetik yang terbukti mengandung bahan berbahaya. Sebanyak 23 produk kosmetik hingga skincare yang beredar di pasaran tercatat mengandung zat berisiko bagi kesehatan.

Dalam hasil temuan BPOM, sejumlah bahan berbahaya yang ditemukan antara lain pewarna merah K3 dan K10, asam retinoat, hingga merkuri, yang seluruhnya dilarang digunakan dalam produk kosmetik.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan bahwa pihaknya telah mencabut izin edar terhadap seluruh produk tersebut.

“BPOM telah menindak tegas temuan kosmetik yang terbukti mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang. Penindakan dilakukan melalui pencabutan izin edar serta penghentian sementara kegiatan produksi, peredaran, dan importasi,” ujar Taruna Ikrar dalam keterangan resminya, Jumat (7/11/2025).

Daya rusak produk kecantikan itu dapat mengakibatkan perubahan warna kulit berupa bintik-bintik hitam (ochronosis), reaksi alergi, iritasi kulit, sakit kepala, diare, muntah-muntah, bahkan kerusakan ginjal. Asam retinoat dapat menyebabkan kulit kering, rasa terbakar, serta perubahan bentuk atau fungsi organ janin bagi wanita hamil (bersifat teratogenik).

Berikut ini foto produknya yang kena ditertibkan oleh BPOM : 

 

Produk 1-6

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/298/3183799//makan_anggur-Ncsd_large.jpg
Rajin Makan Anggur Bisa Bikin Cantik? Cek Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/482/3182815//herbal-p79I_large.jpg
Viral Inhealer Laris Asal Thailand Ternyata Abal-abal, Ini 4 Cara Agar Tak Tertipu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/611/3182074//toko_skincare-pA6F_large.jpg
BPOM Temukan 23 Skincare Berbahaya, Daya Rusaknya Bisa Ubah Bentuk Janin hingga Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/611/3182070//krim_kecantikan-3bYK_large.jpg
BPOM Temukan 23 Kosmetik Berbahaya, Brand-nya Umum di Pasaran! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/611/3179673//hailey-LQka_large.jpg
Hailey Bieber Spill Perawatan Kulit, Ngaku Tak Botox Wajah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/455/3175422//inspirasi_usaha-yw6E_large.jpg
Pelaku Bisnis Online Ungkap Rahasia Raih Omzet Miliaran Rupiah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement