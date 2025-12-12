Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Profil dan Potret Suthida Bajrasudhabimalalakshana, Ratu Cantik Thailand yang Tampil di SEA Games 2025 Cabor Layang

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |13:48 WIB
Profil dan Potret Suthida Bajrasudhabimalalakshana, Ratu Cantik Thailand yang Tampil di SEA Games 2025 Cabor Layang
Profil dan Potret Ratu Suthida, Permaisuri Thailand yang Tampil di SEA Games 2025 Cabang Layar (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Sosok Ratu Thailand, Suthida Bajrasudhabimalalakshana, mencuri perhatian publik usai dipastikan ikut bertanding di cabang olahraga layar pada SEA Games 2025. Penampilannya di ajang olahraga terbesar Asia Tenggara ini sontak menjadi sorotan, mengingat statusnya sebagai permaisuri Kerajaan Thailand.

Profil Ratu Suthida

Ratu Suthida lahir di Hat Yai, Songkhla, Thailand, pada 3 Juni 1978. Sebelum dikenal publik sebagai permaisuri Raja Maha Vajiralongkorn (Rama X), kehidupannya relatif jauh dari sorotan.

ratu Suthida Bajrasudhabimalalakshana

Memiliki nama lahir Suthida Tidjai, ia merupakan lulusan Sarjana Ilmu Komunikasi dari Assumption University. Setelah menempuh pendidikan, Suthida sempat bekerja sebagai pramugari di dua maskapai besar: Japan Airlines (2000–2003) dan Thai Airways (2003–2008).

Kariernya kemudian berlanjut di lingkungan Kerajaan Thailand. Pada 2014–2017, Suthida bergabung dalam pasukan khusus kerajaan, posisi yang sebelumnya dikenal menjadi ‘jalur masuk’ bagi wanita dekat Raja Vajiralongkorn. Hubungannya dengan sang raja tidak pernah dipublikasikan secara jelas, hingga akhirnya ia dinikahi secara resmi pada 1 Mei 2019 dan dikukuhkan sebagai permaisuri.

Halaman:
1 2
      
