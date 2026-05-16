Mitos atau Fakta: Mandi Air Hangat Setelah Olahraga Cara Terbaik Cegah Otot Kaku Keesokan Harinya?

BANYAK orang percaya bahwa mandi air hangat setelah berolahraga dapat membantu mencegah otot terasa kaku atau nyeri keesokan harinya. Kebiasaan ini sering dilakukan sebagai bagian dari proses relaksasi setelah tubuh beraktivitas fisik.

Namun, apakah benar cara ini efektif, atau hanya sekadar mitos? Dokter ortopedi dari Rumah Sakit Columbia, dr. Aldo Fransiskus Marsetio, Sp.OT(K), Subsp. CO (K), memberikan penjalasannya dalam acara Morning Zone yang tayang di Youtube Official Okezone.

1. Mandi Air Hangat Bantu Proses Pemulihan Otot

dr. Aldo menjelaskan bahwa mandi air hangat setelah olahraga dapat membantu proses pemulihan atau recovery otot yang tegang akibat aktivitas fisik. Suhu hangat diketahui dapat membantu melancarkan aliran darah, sehingga otot menjadi lebih rileks.

Dengan kondisi otot yang lebih rileks, rasa pegal dan kaku yang biasanya muncul setelah olahraga intens dapat berkurang. Karena itu, ini jadi metode yang tepat.

“Betul (mandi air hangat setelah olahraga adalah cara terbaik untuk mencegah otot terasa kaku keesokan harinya). Itu salah satu metodenya untuk recovery dari otot yang tegang,” ujar dr. Aldo.