MOM AND KIDS

Selamat! Egy Maulana Vikri dan Adiba Khanza Dikaruniai Putri Pertama

Ravie Wardani-Jum'at, 12 Desember 2025 |16:24 WIB
Selamat! Egy Maulana Vikri dan Adiba Khanza Dikaruniai Putri Pertama
Selamat! Egy Maulana Vikri dan Adiba Khanza Dikaruniai Putri Pertama (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Kabar bahagia datang dari pasangan Egy Maulana Vikri dan Adiba Khanza. Keduanya resmi menyambut kelahiran anak pertama mereka, seorang bayi perempuan, pada Jumat (12/12/2025).

Pasangan yang menikah pada Desember 2023 itu membagikan momen manis bersama sang buah hati melalui unggahan Instagram. Dalam foto-foto tersebut, Egy terlihat tersenyum lebar sambil menggendong putrinya yang dibalut selimut berwarna pink.

Adiba, yang masih terbaring di ruang perawatan, tampak bahagia dengan senyum hangat yang memperlihatkan kebahagiaan seorang ibu baru. Kehadiran bayi kecil itu melengkapi potret keluarga kecil mereka yang penuh cinta.

Dalam keterangannya, Egy mengungkapkan rasa syukur mendalam atas kelahiran sang putri.

"Dunia kami menjadi jauh lebih cerah dengan kehadiranmu, Alhamdulillah ya Allah," tulis Egy dalam bahasa Inggris.

Halaman:
1 2
      
