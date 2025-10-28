Beautyzone Campus Connect, Cuaca Panas dan Lembap Picu 3 Masalah Kulit, dari Minyak Berlebih hingga Flek Hitam

JAKARTA – Cuaca panas dan lembap akhir-akhir ini tidak hanya membuat tubuh mudah berkeringat, tetapi juga dapat memicu berbagai masalah kulit seperti kulit berminyak, jerawat, hingga munculnya flek hitam.

General Manager Beauty and Health Supplement & Skincare group PT Pharos Indonesia Dr. Mariani menjelaskan, terdapat tiga masalah kulit di daerah tropis. Pertama, kulit berminyak berjerawat berkomedo, kedua infeksi bakteri dan ketiga kulit kusam dan flek hitam.

Mariani menjelaskan, suhu panas dapat merangsang kelenjar minyak (sebaceous gland) untuk bekerja lebih aktif. Produksi minyak berlebih inilah yang kemudian menyumbat pori-pori wajah dan menjadi pemicu utama timbulnya komedo maupun jerawat.

“Ketika produksi minyak meningkat dan bercampur dengan kotoran serta sel kulit mati, pori-pori bisa tersumbat. Ditambah dengan kondisi udara lembap, bakteri (pemicu jerawat) akan lebih mudah berkembang biak, sehingga jerawat pun muncul,” jelasnya dalam acara Okezone Beautyzone Talkshow 'From Passion to Profession', Inews Media Group Campus Connect, Selasa (28/10/2025).

Tak hanya itu, paparan sinar matahari berlebih juga menjadi penyebab kulit kusam dan munculnya flek hitam. Sinar ultraviolet (UV) dapat memicu hiperpigmentasi, yakni peningkatan produksi melanin pada kulit, sehingga warna kulit tampak belang dan tidak merata.