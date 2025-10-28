Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Beautyzone Campus Connect, Cuaca Panas dan Lembap Picu 3 Masalah Kulit, dari Minyak Berlebih hingga Flek Hitam

Rani Hardjanti , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |15:15 WIB
Beautyzone Campus Connect, Cuaca Panas dan Lembap Picu 3 Masalah Kulit, dari Minyak Berlebih hingga Flek Hitam
Beautyzone Campus Connect, Cuaca Panas dan Lembap Picu 3 Masalah Kulit, dari Minyak Berlebih hingga Flek Hitam. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Cuaca panas dan lembap akhir-akhir ini tidak hanya membuat tubuh mudah berkeringat, tetapi juga dapat memicu berbagai masalah kulit seperti kulit berminyak, jerawat, hingga munculnya flek hitam.

General Manager Beauty and Health Supplement & Skincare group PT Pharos Indonesia Dr. Mariani menjelaskan, terdapat tiga masalah kulit di daerah tropis. Pertama, kulit berminyak berjerawat berkomedo, kedua infeksi bakteri dan ketiga kulit kusam dan flek hitam. 

Mariani menjelaskan, suhu panas dapat merangsang kelenjar minyak (sebaceous gland) untuk bekerja lebih aktif. Produksi minyak berlebih inilah yang kemudian menyumbat pori-pori wajah dan menjadi pemicu utama timbulnya komedo maupun jerawat.

“Ketika produksi minyak meningkat dan bercampur dengan kotoran serta sel kulit mati, pori-pori bisa tersumbat. Ditambah dengan kondisi udara lembap, bakteri (pemicu jerawat) akan lebih mudah berkembang biak, sehingga jerawat pun muncul,” jelasnya dalam acara Okezone Beautyzone Talkshow 'From Passion to Profession', Inews Media Group Campus Connect, Selasa (28/10/2025). 

Tak hanya itu, paparan sinar matahari berlebih juga menjadi penyebab kulit kusam dan munculnya flek hitam. Sinar ultraviolet (UV) dapat memicu hiperpigmentasi, yakni peningkatan produksi melanin pada kulit, sehingga warna kulit tampak belang dan tidak merata.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/611/3179890//valencia_tanoesoedibjo-7wMd_large.JPG
Valencia Tanoesoedibjo Jelaskan Pentingnya Gabungan Inovasi dan Tren di Bisnis Produk Kecantikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/611/3179848//jerawat-Kfu9_large.jpg
Beautyzone Campus Connect, Ternyata Handphone Bisa Picu Timbulnya Jerawat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/611/3179785//wajah-Ky4N_large.jpg
4 Makanan yang Bikin Kulit Sehat dan Glowing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/611/3179764//campus_connect-PQHi_large.jpg
Okezone Beautyzone Talkshow 'From Passion to Profession' Bahas Tren dan Masa Depan Industri Kecantikan di Unpad!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/611/3173947//andien-wOVx_large.jpg
25 Tahun Berkarya, Andien Tak Hanya Rawat Wajah Tapi Juga Batin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/611/3172416//jerawat-g3HI_large.jpg
Mau Muka Bebas Jerawat? Lakukan 5 Hal Ini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement