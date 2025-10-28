Okezone Beautyzone Talkshow 'From Passion to Profession' Bahas Tren dan Masa Depan Industri Kecantikan di Unpad!

BANDUNG – Industri kecantikan di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena menarik ini akan dikupas tuntas dengan para expert dan mahasiswa Universitas Padjajaran (Unpad).

Topik utama yang diangkat dalam acara Beautyzone Talkshow adalah “From Passion to Profession”. Acara ini digelar di Balai Sawala, Bandung, Selasa (28/10/2025) pukul 13.00-15.00 WIB.

Sederet sosok inspiratif di dunia kecantikan, akan hadir langsung memberikan overview dan pengalaman. Mereka adalah CEO Soulyu Beauty Valencia Tanoesoedibjo, Senior Manager Business Development Shopee Indonesia Vivi Andelina, Beauty Influencer Wellisna Merduani , serta Brand Pharos NourishSkin Dr. Mariani.

Talkshow yang akan dipandu oleh Esra Ambarita ini akan membahas secara detail perkembangan tren kecantikan di Indonesia dan pergeseran perilaku konsumen di era digital.