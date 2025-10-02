25 Tahun Berkarya, Andien Tak Hanya Rawat Wajah Tapi Juga Batin

25 Tahun Berkarya, Andien Tak Hanya Rawat Wajah Tapi Juga Batin. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Penyanyi Andien merayakan 25 tahun berkarya tahun ini. Ibu dua anak ini pun membagikan tips kecantikannya agar tetap perform.

Andien memaknai kecantikan menjadi dua hal, yakni lahir dan batin. Menurutnya, kecantikan lahir terdiri dari kecantikan wajah dan tubuh.

Untuk mendukung kecantikan lahiriah, Andien menjaga pola makan, berolahraga, dan melakukan skincare. "Aku juga melakukan perawatan wajah," ujar Andien kepada Okezone, Kamis (2/10/2025).

Sementara itu, untuk kecantikan batin, Andien melakukan penanganan khusus, yakni manajemen stres yang terdiri dari tiga hal: breathing exercises, rutin journaling, dan meditasi.

Breathing exercise atau latihan pernapasan adalah serangkaian teknik yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi pernapasan, memperkuat otot pernapasan, dan menjaga kesehatan paru-paru. Hal ini juga berguna untuk relaksasi dan meningkatkan kualitas hidup secara umum.

Rutin journaling adalah kebiasaan menulis secara teratur untuk mencatat dan merefleksikan pikiran, perasaan, ide, atau peristiwa dalam hidup. Tujuannya untuk memahami diri lebih baik, mengelola emosi, meredakan stres, meningkatkan fokus, dan merencanakan hidup.

Meditasi adalah praktik untuk melatih pikiran dan tubuh mencapai kondisi ketenangan, fokus, dan kesadaran melalui teknik mental dan fisik tertentu, seperti memusatkan perhatian pada pernapasan atau suara.

"Itulah yang setiap hari aku lakukan," tutur Andien.

Seperti diketahui, penampilan Andien selalu maksimal meski sudah 25 tahun berkarya, beriringan dengan usianya yang menginjak 40 tahun.