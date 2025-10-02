Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

25 Tahun Berkarya, Andien Tak Hanya Rawat Wajah Tapi Juga Batin

Rani Hardjanti , Jurnalis-Kamis, 02 Oktober 2025 |11:21 WIB
25 Tahun Berkarya, Andien Tak Hanya Rawat Wajah Tapi Juga Batin
25 Tahun Berkarya, Andien Tak Hanya Rawat Wajah Tapi Juga Batin. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Andien merayakan 25 tahun berkarya tahun ini. Ibu dua anak ini pun membagikan tips kecantikannya agar tetap perform.

Andien memaknai kecantikan menjadi dua hal, yakni lahir dan batin. Menurutnya, kecantikan lahir terdiri dari kecantikan wajah dan tubuh.

Untuk mendukung kecantikan lahiriah, Andien menjaga pola makan, berolahraga, dan melakukan skincare. "Aku juga melakukan perawatan wajah," ujar Andien kepada Okezone, Kamis (2/10/2025).

Sementara itu, untuk kecantikan batin, Andien melakukan penanganan khusus, yakni manajemen stres yang terdiri dari tiga hal: breathing exercises, rutin journaling, dan meditasi.

Breathing exercise atau latihan pernapasan adalah serangkaian teknik yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi pernapasan, memperkuat otot pernapasan, dan menjaga kesehatan paru-paru. Hal ini juga berguna untuk relaksasi dan meningkatkan kualitas hidup secara umum.

Rutin journaling adalah kebiasaan menulis secara teratur untuk mencatat dan merefleksikan pikiran, perasaan, ide, atau peristiwa dalam hidup. Tujuannya untuk memahami diri lebih baik, mengelola emosi, meredakan stres, meningkatkan fokus, dan merencanakan hidup.

Meditasi adalah praktik untuk melatih pikiran dan tubuh mencapai kondisi ketenangan, fokus, dan kesadaran melalui teknik mental dan fisik tertentu, seperti memusatkan perhatian pada pernapasan atau suara.

"Itulah yang setiap hari aku lakukan," tutur Andien.

Seperti diketahui, penampilan Andien selalu maksimal meski sudah 25 tahun berkarya, beriringan dengan usianya yang menginjak 40 tahun.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/629/3184707//gustiwiw-pIjW_large.jpg
Kisah Bunda Gustiwiw Bangga Anaknya Raih Penghargaan Meski Telah Tiada: Ini yang Dia Inginkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/482/3184589//andrew-Ds82_large.jpg
Meditasi, Cara Marissa Anita Hadapi Perceraian 17 Tahun Pernikahan dengan Andrew Trigg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184542//prilly_latuconsina-VIls_large.jpg
Prilly Latuconsina Klarifikasi Usai Disebut Sakit karena Makin Kurus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184540//agnez_mo-WsBI_large.JPG
Nama Besar Tak Jadi Jaminan, Agnez Mo Ikut Audisi hingga Screen Test untuk Series Reacher 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/33/3184391//prilly_latuconsina-THp2_large.JPG
Totalitas! Momen Prilly Latuconsina Rela Diinfus di Mobil saat Menuju Lokasi Syuting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/205/3184171//kenriz-nkp9_large.JPG
Kenriz Ungkap Keinginan Tak Terwujud: Duet dengan Glenn Fredly hingga Michael Jackson
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement