Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Valencia Tanoesoedibjo Jelaskan Pentingnya Gabungan Inovasi dan Tren di Bisnis Produk Kecantikan

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |18:54 WIB
Valencia Tanoesoedibjo Jelaskan Pentingnya Gabungan Inovasi dan Tren di Bisnis Produk Kecantikan
Valencia Tanoesoedibjo
A
A
A

Industri kecantikan lima tahun belakangan memang berkembang pesat. Bahkan ke depannya juga diprediksi semakin pesat, pasalnya berdasarkan data pada tahun 2024, beauty and personal care di Indonesia mencapai 3,2 Miliar USD dan diperkirakan akan mencapai 5,5 Miliar USD pada tahun 2028.

Untuk itu penting untuk selalu mengembangkan inovasi seiring berkembangnya tren di dunia kecantikan. Namun selain mengikuti tren, sebuah produk tetap harus memiliki ciri khas untuk bisa dikenal luas oleh masyarakat.

Umi Salsabrina, mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Padjajaran berkesempatan untuk bertanya langsung terkait hal tersebut pada CEO Soulyu Beauty Valencia Tanoesoedibjo.

"Menurut Mba Valen, apakah lebih baik kita menjadi satu-satunya mengembangkan teknologi terbaru atau kita mengikuti tren saja?" tanya Umi.

CEO Soulyu Beauty Valencia Tanoesoedibjo menjelaskan, mengikuti tren dan membuat sesuatu yang baru adalah hal yang sama pentingnya. Mengingat sudah banyak tren beauty yang beredar di luar negeri.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/611/3179925//tutorial-PG0B_large.jpg
Tutorial Make-Up Ala MUA Frista Dea untuk Tampil Flawless Sehari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/205/3179923//kelvin_joshua-LTEH_large.JPG
Kelvin Joshua Spesial Nyanyikan Lagu yang Belum Dirilis di Campus Connect Unpad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/65/3179921//angela-Jwck_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Ajak Generasi Z Jadi Penggerak Literasi Digital Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/611/3179848//jerawat-Kfu9_large.jpg
Beautyzone Campus Connect, Ternyata Handphone Bisa Picu Timbulnya Jerawat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/611/3179827//beautyzone-TGJR_large.jpg
Beautyzone Campus Connect, Cuaca Panas dan Lembap Picu 3 Masalah Kulit, dari Minyak Berlebih hingga Flek Hitam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/65/3179817//angela-Ipew_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo: Inews Media Campus Connect Akan Keliling Indonesia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement