Beautyzone Campus Connect, Ternyata Handphone Bisa Picu Timbulnya Jerawat!

JAKARTA – Banyak orang masih mengabaikan rutinitas sederhana yang penting untuk kesehatan kulit wajah. Dari hal sepele ternyata bisa menimbulkan masalah kulit wajah, salah satunya jerawat.

Menurut Dr. Mariani, General Manager Beauty and Health Supplement & Skincare Group PT Pharos Indonesia, ada dua hal penting untuk menjaga kesehatan kulit, yakni rajin cuci muka dan menjaga kebersihan terkait benda yang bersinggungan dengan wajah.

"Rajin cuci wajah habis berpegian sebelum tidur dan saat bangun pagi. Sehingga kulit tetap bersih," ujar Dr. Mariani, dalam acara Beautyzone bertema From Passion The Profession, yang merupakan bagian dari rangkaian acara iNews Media Campus Connect, di Kampus Universitas Padjajaran, Bandung, Selasa (28/10/2025).

Menurutnya, kebiasaan malas mencuci wajah setelah beraktivitas seharian bisa memicu berbagai masalah kulit, mulai dari jerawat, komedo, hingga kulit kusam.

“Setelah beraktivitas di luar ruangan, wajah pasti terpapar debu, polusi, dan kotoran. Kalau langsung tidur tanpa membersihkan wajah, kotoran itu akan menumpuk dan menyumbat pori-pori. Akibatnya muncul jerawat dan kulit jadi kusam,” jelasnya.