Espresso vs Kopi Hitam, Mana yang Lebih Tinggi Antioksidan?

JAKARTA - Espresso dan kopi hitam mungkin memiliki kesamaan dari tampak luarnya. Namun, dua gaya penyajian kopi ini ternyata memiliki perbedaan signifikan dalam kandungan kafein dan antioksidan.

Perbedaan ini pun bisa berdampak pada manfaat kesehatan dan efek bangun pagi seseorang. Dalam porsi yang sama, espresso menunjukkan konsentrasi kafein dan antioksidan lebih tinggi dibandingkan kopi hitam.

Hal ini disebabkan oleh metode penyajian espresso yang menggunakan tekanan tinggi untuk mengekstraksi senyawa dari bubuk kopi halus secara maksimal. Senyawa antioksidan sangat penting karena membantu menetralisir radikal bebas, yang dapat membawa dampak positif bagi kesehatan sel dan mengurangi stres oksidatif.

Namun, kopi hitam juga tidak kalah dalam total kafein bila dikonsumsi dalam porsi besar. Karena biasanya disajikan dalam cangkir yang jauh lebih besar, total kafein dari kopi hitam dapat menyamai atau bahkan melampaui espresso dalam satu kali minum.

Menurut Verywell Health, batas konsumsi kafein yang dianggap aman bagi orang dewasa umumnya sekitar 400 mg per hari. Jika lebih dari jumlah ini, maka berpotensi menimbulkan efek samping seperti kegelisahan, detak jantung meningkat, serta gangguan tidur.