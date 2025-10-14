Kopi Indonesia Mejeng di Panggung Dunia, Malaysia Jadi Saksi

JAKARTA - Kopi telah lama menjadi bagian dari budaya dan gaya hidup masyarakat dunia. Di banyak negara, secangkir kopi bukan hanya minuman penyemangat pagi, tetapi juga simbol pertemuan, inspirasi, dan kreativitas.

Indonesia, sebagai salah satu penghasil kopi terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk terus memperkenalkan kekayaan rasa dan aroma kopi nusantara ke pasar global.

Industri kopi nasional terus berkembang seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap kopi spesialti. Dari petani hingga pelaku usaha kecil, banyak pihak yang kini berupaya menjaga mutu, memperkuat identitas, dan memperluas jaringan distribusi agar kopi Indonesia bisa bersaing di tingkat internasional. Upaya ini juga didukung oleh berbagai pihak pemerintah dan swasta melalui promosi dan partisipasi dalam ajang-ajang global.

Partisipasi Indonesia dalam festival kopi dunia bukan hanya soal memperkenalkan produk, tetapi juga tentang membangun diplomasi ekonomi dan budaya. Setiap gelas kopi yang disajikan membawa cerita tentang tanah, iklim, dan tangan-tangan petani yang merawatnya. Inilah yang menjadikan kopi Indonesia memiliki karakter unik dan daya tarik tersendiri di mata pecinta kopi dunia.

Salah satu bentuk nyata dari upaya tersebut terlihat dalam keikutsertaan Indonesia di Sabah International Coffee Festival yang berlangsung di Malaysia pada 26–28 September lalu.