HOME WOMEN FOOD

Ini 5 Merek Kurma Hasil Petani Palestina yang Dikenal Tekstur Lembut dan Manis

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |13:08 WIB
Ini 5 Merek Kurma Hasil Petani Palestina yang Dikenal Tekstur Lembut dan Manis. (Ilustrasi: Freepik)
JAKARTA - Selama bulan Ramadan, kurma menjadi salah satu buah yang selalu tersedia dalam menu harian beberapa orang. Belakangan ini kurma Medhook pun ramai diperbincangkan karena ada hasil produksi Israel yang diduga diganti kemasan dan diedarkan di pasaran.

Tidak semua kurma yang dijual di pasar internasional berasal dari wilayah yang sama. Kurma Medjool dikenal sebagai “King of Dates” karena ukurannya yang besar, teksturnya yang lembut, dan rasa manisnya yang khas. Kedua wilayah utama yang memproduksi kurma ini adalah Palestina dan Israel.

MUI Haramkan Jual-Beli Kurma Asal Israel

Banyak kurma yang dipasarkan di pasar global khususnya di United Kingdom, salah satu pasar ekspor terbesarnya memang berasal dari Israel, yang menjadi sumber sekitar sepertiga dari total impor kurma Medjool di sana.

Namun konsumen cenderung lebih menyukai kurma yang berasal dari wilayah Palestina. Selain berkualitas tinggi, ini juga sebagai bentuk dukungan terhadap negara tersebut setelah konflik berkepanjangan dengan Israel.

 

