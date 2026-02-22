Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Semarak Ramadan, Ada Miniatur Masjid Omar Ibn Al-Khattab Berbahan 100 Kg Cokelat

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |09:06 WIB
Semarak Ramadan, Ada Miniatur Masjid Omar Ibn Al-Khattab Berbahan 100 Kg Cokelat
Semarak Ramadan, Ada Miniatur Masjid Omar Ibn Al-Khattab Berbahan 100 Kg Cokelat. (Foto: Avirista Midaada/Okezone)
A
A
A

MALANG - Menyambut bulan Ramadan, sebuah miniatur masjid berbahan dasar cokelat compound dihadirkan sebagai daya tarik unik. Miniatur tersebut terinspirasi dari desain Masjid Omar Ibn Al-Khattab di Brasil. 

Proses pembuatannya diawali dengan melelehkan cokelat, kemudian dicetak menyerupai bentuk bangunan masjid. Total sebanyak 100 kilogram cokelat digunakan untuk membuat miniatur berukuran 40 x 60 sentimeter ini.

Berbagai ornamen seperti jendela, pintu, menara, dan kubah dibuat detail dan artistik. Seluruh bagian dirancang menyerupai bangunan aslinya, mulai dari warna putih masjid hingga motif lantai bercorak cokelat dan putih yang dibuat seolah menyerupai karpet masjid.

Pembuat miniatur, Chef Kurniawan Yusuf Indra, mengatakan proses pengerjaan memerlukan teknik khusus. Ia memilih Masjid Omar Ibn Al-Khattab yang berada di negara bagian Parana, ibu kota Curitiba, Brasil, karena nama masjid merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW dan termasuk salah satu masjid terbesar di negara tersebut.

“Saya ambil salah satu masjid terbesar di Brasil, namanya Omar Ibn Al-Khattab,” ujar Kurniawan saat ditemui di sela pembuatan miniatur. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/482/3202373//sambal-UoQ6_large.jpg
Hobi Makan Pedas? Begini Cara Aman Menikmatinya di Bulan Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/298/3202942//gorengan-OlKh_large.jpg
Kenapa Buka Puasa di Indonesia Identik dengan Gorengan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/612/3202934//takjil-T4oK_large.jpg
Deretan Tempat Berburu Takjil Gratis di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/611/3202937//kulit-lSk1_large.jpg
4 Manfaat Puasa untuk Kecantikan Kulit dan Wajah Glowing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/482/3202917//puasa-3vAg_large.jpg
Tips Aman Agar Puasa Ramadhan Lancar Bagi Penderita GERD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/612/3202837//buka_puasa-z3Za_large.jpg
Arti Istilah Mokel yang Sering Dipakai saat Puasa Ramadan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement