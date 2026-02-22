Semarak Ramadan, Ada Miniatur Masjid Omar Ibn Al-Khattab Berbahan 100 Kg Cokelat

MALANG - Menyambut bulan Ramadan, sebuah miniatur masjid berbahan dasar cokelat compound dihadirkan sebagai daya tarik unik. Miniatur tersebut terinspirasi dari desain Masjid Omar Ibn Al-Khattab di Brasil.

Proses pembuatannya diawali dengan melelehkan cokelat, kemudian dicetak menyerupai bentuk bangunan masjid. Total sebanyak 100 kilogram cokelat digunakan untuk membuat miniatur berukuran 40 x 60 sentimeter ini.

Berbagai ornamen seperti jendela, pintu, menara, dan kubah dibuat detail dan artistik. Seluruh bagian dirancang menyerupai bangunan aslinya, mulai dari warna putih masjid hingga motif lantai bercorak cokelat dan putih yang dibuat seolah menyerupai karpet masjid.

Pembuat miniatur, Chef Kurniawan Yusuf Indra, mengatakan proses pengerjaan memerlukan teknik khusus. Ia memilih Masjid Omar Ibn Al-Khattab yang berada di negara bagian Parana, ibu kota Curitiba, Brasil, karena nama masjid merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW dan termasuk salah satu masjid terbesar di negara tersebut.

“Saya ambil salah satu masjid terbesar di Brasil, namanya Omar Ibn Al-Khattab,” ujar Kurniawan saat ditemui di sela pembuatan miniatur.