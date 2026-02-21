Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Arti Istilah Mokel yang Sering Dipakai saat Puasa Ramadan

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |18:15 WIB
Arti Istilah Mokel yang Sering Dipakai saat Puasa Ramadan
Arti Istilah Mokel yang Sering Dipakai saat Puasa Ramadan (Foto: Freepik)
JAKARTA – Istilah mokel belakangan kerap muncul di media sosial, khususnya selama bulan Ramadan. Kata ini menjadi viral dan memicu rasa penasaran banyak orang tentang makna sebenarnya.

Mokel termasuk bahasa gaul atau istilah informal yang berkembang di kalangan anak muda. Penggunaannya semakin meluas seiring perkembangan media sosial dan interaksi digital.

Apa Arti Mokel?

Dalam bahasa gaul, mokel merujuk pada tindakan membatalkan puasa sebelum waktu berbuka, misalnya dengan makan atau minum pada pagi, siang, atau sore hari saat sedang menjalankan ibadah puasa.

Biasanya, istilah ini digunakan secara santai atau bercanda di antara teman. Orang yang disebut “mokel” kerap digambarkan melakukannya diam-diam dan tetap berpura-pura berpuasa di depan orang lain.

Kata mokel diketahui berasal dari bahasa daerah di Malang, Jawa Timur. Awalnya, istilah ini digunakan dalam percakapan sehari-hari sebagai candaan.

Halaman:
1 2
      
