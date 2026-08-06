Kisah Pevoli Megawati Hangestri, Dijuluki Ninja Berkerudung Usai Curi Perhatian di Liga Voli Korea Selatan

KISAH pevoli Megawati Hangestri menarik diulas. Sebab, bintang voli Indonesia ini jadi sorotan dalam meniti karier di Korea Selatan.

Bukan hanya performanya yang menggila, Megawati juga curi perhatian karena penampilannya yang berhijab. Gaya penampilan Megawati bahkan sampai mendapat julukan khusus dari publik Korea Selatan yang menyebutnya sebagai ninja berkerudung.

1. Megawati Hangestri Ninja Berkerudung

Megawati Hangestri Pertiwi menjadi salah satu yang paling diperbincangkan di dunia voli Asia. Dia tampil gemilang di Liga Voli Korea Selatan (V-League) sejak membela Daejeon JungKwanJang Red Sparks pada musim 2023-2024 dan 2024-2025.

Aksi pevoli asal Jember, Jawa Timur, itu membuatnya tak hanya dikenal sebagai atlet berprestasi. Megawati juga mendapat julukan unik dari para penggemar Korea, yakni "Ninja Berkerudung".

Julukan tersebut muncul karena Megawati selalu mengenakan hijab hitam saat bertanding. Dipadukan dengan gerakannya yang lincah, cepat, dan smash keras yang sulit dibendung lawan, penampilannya dinilai menyerupai seorang ninja.

Selain itu, publik Korea juga menyematkan julukan "Megatron" ke sosok Megawati Hangestri. Julukan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kekuatan serangan dan konsistensinya dalam mencetak poin.