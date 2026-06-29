Kenapa KB Implan Bikin Haid Terus Menerus? Ini Jawaban Dokter

JAKARTA - Pernahkah kamu mengalami haid terus menerus saat menggunakan KB Implan? Pasti kamu penasaran mengapa hal tersebut bisa terjadi.



Dokter spesialis kebidanan dan kandungan sekaligus influencer kesehatan, dr. Gezta Nasafir Hermawan dalam unggahan video di akun instagramnya mengatakan bahwa hal tersebut merupakan fenomena yang normal.



"Perlu diketahui, ya, bahwa hal ini merupakan salah satu fenomena atau efek samping yang wajar terjadi pada penggunaan KB implan,” kata dr. Gezta.

Pengaruh KB Terhadap Hormon



Ia menjelaskan, hal itu bisa terjadi karena hormon yang terdapat pada KB Implan akan meresap dan mengakibatkan lapisan dinding rahim menipis. Kondisi itu mengakibatkan kerapuhan pada pembuluu darah