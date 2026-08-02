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Cara Gisella Anastasia Bangun Trust dan Pantau Anak di Era Digital

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 02 Agustus 2026 |18:05 WIB
Cara Gisella Anastasia Bangun Trust dan Pantau Anak di Era Digital
Cara Gisella Anastasia Bangun Trust dan Pantau Anak di Era Digital (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Di tengah derasnya arus media sosial dan tren digital, membangun komunikasi yang terbuka dengan anak menjadi tantangan bagi banyak orang tua. Artis sekaligus penyanyi Gisella Anastasia memilih pendekatan yang berbeda. Alih-alih membatasi secara ketat, ia justru berusaha memahami dunia sang putri, Gempita Nora Marten (Gempi), agar hubungan keduanya tetap dilandasi rasa percaya.

Hal tersebut diungkapkan Gisel dalam sesi Talkshow Kreasi Anak untuk Negeri yang digelar Okezone di Tribeca Park, Central Park Mall, Jakarta Barat, Minggu (2/8/2026). Mantan istri Gading Marten itu mengatakan dirinya memilih membangun kedekatan emosional dengan mengikuti tren yang sedang digemari Gempi.

"Jadi kadang-kadang dia bisa lapor, 'Aku mau makeup kayak gini ya, mau bikin lagu ini,' gitu. Terus dia emang harus pinjam alat makeup aku soalnya. Jadi kita tahu dan bisa ikut memantau," kata Gisel.

Pelajari Hal yang Disukai Anak

Tak hanya memantau, Gisel bahkan berusaha mempelajari hal-hal yang disukai anak zaman sekarang, termasuk grup musik atau boy band favorit Gempi. Meski mengaku sempat kesulitan membedakan wajah para personelnya, ia tetap berusaha menghafal nama idola sang putri demi menjalin kedekatan.

"Terus kadang aku rutin nanya lagi ada tren apa, dia juga cerita suka apa, grup band apa. Jadi kadang-kadang walaupun enggak ngerti ya, ibu-ibu, itu siapa cowok-cowoknya, ada berapa orang, wajahnya menurut aku sama semua," ujarnya.

Meski begitu, usaha Gisel membuahkan hasil. Ia mengaku masih mengingat anggota favorit Gempi sehingga bisa lebih memahami hal-hal yang disukai putrinya sekaligus tetap mengawasi aktivitasnya di dunia digital.

"Aku ingat dia suka James. Tuh kan, aku ingat. I try to remember, aku berusaha untuk mengingat siapa yang dia suka. Jadi kayak mengikuti dan berusaha, walaupun sebenarnya enggak nyambung," lanjutnya.

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